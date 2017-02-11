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Иран вновь готов предоставить ВКС РФ свое воздушное пространство

Политика
Для ударов по целям террористов в Сирии

Тегеран, 11 февраля 2017, 16:02 — REGNUM  Власти Исламской Республики Иран снова могут разрешить использовать свое воздушное пространство воздушно-космическим силам России. Об этом сегодня, 11 февраля, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

Он заявил, что Тегеран вполне может снова разрешить российским ВКС использовать иранское воздушное пространство для поддержки наземных операций в Сирийской Арабской республике. При необходимости такое развитие событий допускается военными и местными властями, подчеркнул Шамхани.

Напомним, в августе 2016 года Иран уже давал разрешение на использование своего воздушного пространства и авиабаз российскими ВКС для нанесения авиаударов по целям террористов в Сирии.

Тогда это крайне негативно было воспринято на Западе. В США и Европейском Союзе отметили, что факт использования российскими ВКС иранских авиабаз является поворотным моментом в российско-иранских отношениях и свидетельствует о сильном сближении двух стран.

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