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В Турции объявлена дата референдума по изменению конституции

Политика
Эрдоган близок к цели

Анкара, 11 февраля 2017, 15:13 — REGNUM  Власти Турции назвали дадут проведения референдума по изменению конституционного строя страны. Соответствующее заявление сделал сегодня, 11 февраля, председатель Центральной избирательной комиссии Турции Сади Гювен.

Сегодня турецкий ЦИК провел заседание по вопросу даты проведения референдума. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о конституционных поправках и вынесении их на всеобщее голосование.

Гювен заявил, что референдум по вопросу изменения конституции Турции пройдет 16 апреля этого года. На подготовку референдума и агитационную кампанию отведено 60 дней.

Напомним, Эрдоган и его сторонники из партии Справедливости и развития давно продвигают конституционную реформу в Турции. Они хотят, чтобы республика из парламентской стала президентской.

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