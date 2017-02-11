Посол России во Франции: Париж стал жертвой антироссийских санкций

Париж, , 15:05 — REGNUM Посол Российской Федерации во Франции Александр Орлов считает, что в этой стране растет движение за снятие санкций с России. Такое заявление он сделал сегодня, 11 февраля, в интервью «Интерфаксу».

Орлов считает, что Франция не является инициатором политики санкций против России, при этом Пятая республика понесла это этой политики урон. «Франция скорее жертва политики санкций, чем их инициатор», — сказал Орлов.

Дипломат добавил, что во Франции все больше представителей политических, общественных и деловых кругов выступают за отмену антироссийских санкций. Также Орлов считает, что в том случае, если США отменять антироссийские санкции, Евросоюзу будет намного сложнее придерживаться этой политики.

«Конечно, на отмене санкций скажется и общий международный контекст», — подчеркнул дипломат.