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Порошенко: «Укроборонпром» разработал новые ракеты для вертолетов

Политика
Украинские ВВС вновь собираются бомбить Донбасс

Киев, 11 февраля 2017, 14:19 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко утверждает, «Укроборонпром» разработал новое ракетное вооружение для военно-воздушных сил Украины. Об этом он написал сегодня, 11 февраля, в своем Facebook.

Он сообщил, что «Укроборонпром» разработал ракеты калибром 57 миллиметров, которые предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов.

По словам Порошенко, во время испытаний этих ракет, экипаж вертолета попал в заданные цели. Украинский президент хвастливо пишет, что полный блок из 20 ракет вертолет выпускает за полсекунды.

Напомним, на Украине идет гражданская война, в которой пришедшая после государственного переворота к власти группировка воюет мирными жителями Донбасса, восставшими против неконституционного захвата власти.

В начальный этап войны, в 2014 году, украинские войска использовали боевую авиацию против мирных жителей. Самолеты ВВС Украины наносили авиаудары прямо по кварталам городской застройки в городах Донбасса. Погибло множество мирных жителей.

Только после того, как ополченцы смогли завладеть зенитно-ракетными установками «Бук», и сбить несколько украинских самолетов, ВВС Украины перестали бомбить мирное население.

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