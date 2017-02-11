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Украина отказала Азербайджану в выдаче Александра Лапшина

Политика
После этого Азербайджан обратился к Белоруссии

Киев, 11 февраля 2017, 13:54 — REGNUM  С запросом об экстрадиции блогера Александра Лапшина Азербайджан обращался не только к Белоруссии, но и к Украине. Напомним, Лапшин, являющийся гражданином России, Израиля и Украины, выступал с критическими публикациями о президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве, а также посещал в 2011−12 гг. Нагорный Карабах и рассказывал об этих поездках в своем блоге.

Генеральная прокуратура Азербайджана, обвинившая блогера в публичных призывах к нарушению территориальной целостности страны и отсутствии необходимых документов при пересечении границы, обратилась к Украине с просьбой об экстрадиции Александра Лапшина и получила отказ от министра внутренних дел Арсена Авакова.

6 февраля, как ранее сообщало ИА REGNUM, Верховный суд Белоруссии признал экстрадицию Александра Лапшина в Азербайджан законной и на следующий день блогер оказался в Азербайджане. Еще в начале января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что нет оснований не выдавать Лапшина Азербайджану, а один из белорусских адвокатов констатировал, что таким образом было оказано давление на суд, поскольку «ни один белорусский судья при всём желании не осмелиться вынести отличающееся от мнения президента страны решение». В конце января президент Лукашенко, выступая на церемонии вручения удостоверений докторов наук и профессоров педагогическим работникам, назвал Украину «братской» и заявил, что она «сейчас воюет за свою независимость».

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Экстрадиция блогера Лапшина в Азербайджан
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