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Пушков: Могерини не надо быть так уверенной в решимости ЕС оставить санкции

Политика
ЕС — не железобетонный альянс

Москва, 11 февраля 2017, 13:28 — REGNUM  Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал заявление верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини о том, что ЕС силен в своей решимости сохранить антироссийские санкции. Свой комментарий Пушков опубликовал в Twitter сегодня, 11 февраля.

Накануне Могерини встречалась с новоиспеченным государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, а также с другими высокопоставленными чиновниками администрации президента США Дональда Трампа. На пресс-конференции после встречи Могерини заявила, что санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока Минские соглашения не будут выполнены в полном объеме, то есть — всегда.

Но при этом, Могерни отметила, что не знает, будет ли эта консолидированная политика антироссийских санкций, которой придерживаются США и ЕС, сохраняться в дальнейшем. «Меня не было в овальном кабинете, когда президент Трамп разговаривал по телефону с президентом Путиным», — бесцеремонно заявила Могерини.

Пушков отметил слова Могерини как неуверенность в том, что власти США действительно настроены сохранять антироссийские санкции. При этом она считает, что Евросоюз в своей решимости пойдет до конца.

«Могерини заявила, что не уверена в решимости США сохранять санкции — в отличие от ЕС. Но и ЕС не железобетонный альянс: трещины неизбежны», — написал Пушков.

Вопрос с антироссийскими санкциями муссируется на разных уровнях. Запад, а в особенности Евросоюз, боялся, что с приходом Трампа к власти в США, антироссийские санкции могут быть отменены. Этого очень сильно боятся на Украине. В самих США политическая элита пытается отобрать у Трампа возможность снять санкции. В Конгресс уже внесен законопроект, который предусматривает лишение президента полномочий самостоятельно снять антироссийские санкции.

Стоит отметить, что сам Трамп пока не сказал ничего серьезного по вопросу санкций и дальнейшей динамки российско-американских отношений.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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