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Законопроект, расширяющий полномочия ФСО, внесен в Госдуму

Политика
Одновременно сотрудникам Федеральной службы охраны запретят размещать данные в интернете
Флаг ФСО
Иллюстрация: Fso.gov.ru
Флаг ФСО

Москва, 11 февраля 2017, 12:41 — REGNUM  Законопроект, направленный на усиление государственной охраны и защите объектов, президент России внес в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.

В частности, уточняется понятие «охраняемый объект», понятие распространяется на отдельные помещения. Предлагается отнести к мерам государственной охраны предоставление объекту государственной охраны связи для нужд органов государственной власти.

Кроме того, изменяется порядок информирования органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, общественными объединениями органов государственной охраны об устранении причин и условий, порождающих угрозу безопасности объектов государственной охраны и охраняемых объектов.

Одновременно органы госохраны наделяются новыми правами. Так, они смогут использовать на безвозмездной основе аэропорты, аэродромы, вертодромы, посадочные площадки, морские, речные порты, а также получать на безвозмездной основе обеспечение полетов и судовождения. Они получат полномочия временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на трассах проезда (передвижения) объектов государственной охраны.

Предлагаемыми нормами уточняется порядок принятия военнослужащими и гражданским персоналом органов государственной охраны мер по отчуждению зарегистрированного за пределами Российской Федерации имущества.

Законопроектом предлагается внести изменения, направленные на совершенствование кадрового обеспечения органов государственной охраны, в частности, в качестве оснований для отказа в приеме на военную службу, федеральную государственную гражданскую службу или на работу в органы государственной охраны, а также увольнения со службы или с работы в органах государственной охраны предусматриваются освобождение от уголовного наказания, употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Законопроектом уточняются особенности прохождения службы в органах государственной охраны, устанавливается ненормированный служебный день для отдельных категорий сотрудников органов государственной охраны, определяемых директором ФСО России или уполномоченным лицом, а также особенности компенсации за ненормированный служебный день.

В перечень лиц, подлежащих обязательной государственной дактилоскопической регистрации, помимо военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих, предлагается включить работников органов государственной охраны.

Правительство поддерживает инициативу, следует из официального отзыва.

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