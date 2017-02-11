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Законопроект, защищающий права адвокатов, президент РФ внес в Госдуму

Политика
Предлагается сократить риски воспрепятствования допуску защитника к участию в досудебной процессуальной деятельности

Москва, 11 февраля 2017, 12:29 — REGNUM  Законопроект, уточняющий полномочия защитников на процессе и регулирующий проведение у них обысков, президент России внес в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.

Проектом федерального закона вводятся правила, которые, развивая уже закрепленные в уголовно-процессуальном законе требования, позволят в ходе предварительного расследования сократить риски воспрепятствования допуску защитника к участию в досудебной процессуальной деятельности, в том числе на первоначальном этапе, исключить немотивированные отказы в рассмотрении и удовлетворении ходатайств об исследовании доказательств, приобщении к делу документов и других материалов и иные неправомерные ограничения в реализации адвокатом его процессуальной функции, отмечается в сопроводительных документах.

Так, для устранения формальных препятствий для вступления адвоката в уголовное дело и исключения практики использования разрешительного порядка его допуска к участию в деле проектом федерального закона в статью 49 Уголовно — процессуального кодекса вносятся изменения, согласно которым адвокат вступает в уголовное дело, а не допускается к участию в уголовном деле и обладает всеми процессуальными правами с момента вступления в уголовное дело, а не с момента его допуска.

Кроме того, части третья и четвертая статьи 50 УПК дополняются положениями, обязывающими органы предварительного расследования и суд учитывать принятый адвокатской палатой порядок участия адвоката в уголовных делах в качестве защитника по назначению.

Исключается возможность привлечения в качестве свидетелей по делу лиц, в том числе адвокатов, которые обладают свидетельским иммунитетом и не подлежат допросу.

Прописывается, что стороне защиты не может быть отказано в удовлетворении ходатайства о привлечении к участию в производстве по уголовному делу специалиста для разъяснения вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

Устанавливается, что участникам уголовного судопроизводства не может быть отказано в удовлетворении ходатайства не только о производстве следственных действий, но и о приобщении к материалам уголовного дела доказательств, если обстоятельства, об установлении которых ходатайствуют указанные лица, имеют значение для данного уголовного дела и подтверждаются этими доказательствами. Кроме того, предусматривается обязанность органов предварительного расследования гарантировать защитнику участие в следственных действиях, производимых по его ходатайству, ходатайству подозреваемого или обвиняемого.

Развивая нормы о конфиденциальности, прописывается, что обыск у адвоката может быть произведен только на основании судебного решения, в котором должны быть указаны конкретные отыскиваемые объекты и данные, служащие основанием для проведения обыска. Как следует из документа, изъятие адвокатского досье целиком при обыске недопустимо, недопустимы также фотографирование, киносъемка, видеозапись и иная фиксация материалов адвокатского досье.

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