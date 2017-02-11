Эдвард Сноуден прокомментировал информацию о своей выдаче в США

Москва, , 12:22 — REGNUM Беглый сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, скрывающийся в Российской Федерации, прокомментировал сообщения ряда СМИ о том, что его могут выдать властям США. Свой комментарий Сноуден опубликовал в Twitter сегодня, 11 февраля.

Напомним, ранее телеканал NBC, ссылаясь на собственный источник, сообщил, что российские власти якобы рассматривают возможность выдачи Сноудена властям США. Телеканал цинично утверждает, что Сноуден якобы должен стать «подарком» новому президенту США Дональду Трампу от Владимира Путина.

Более того, нагромождаются совершенно безумные утверждения неназванных представителей администрации США, что выдача Сноудена якобы рассматривается Москвой как один из способов «заслужить расположение» Трампа. Для усиления эффекта NBC заявляет, что информацию о планах Москвы по выдаче Сноудена подтвердил некий источник в разведке.

Сам Сноуден считает, что данное сообщение NBC является неоспоримым свидетельством того, что он не работает на российскую разведку.

«Ни одна страна не станет продавать своего шпиона, поскольку остальные будут бояться того, что придет и их черед», — написал Сноуден в своем Twitter.

Стоит отметить, что по информации адвоката Сноудена Анатолия Кучерены, по состоянию на 7 февраля власти США так и не направили официального запроса на экстрадицию беглого американского агента.

Как ранее сообщало иа регнум, глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявлял, что решение об экстрадиции Сноудена могут принять только миграционные службы России или глава государства. При этом Песков подчеркнул, что Сноуден никогда не будет предметом какого-либо размена. «Он не игрушка, которую можно подарить, он — человек», — сказал он.