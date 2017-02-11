Слушание иска ИА REGNUM к МИД РФ назначено на 16 февраля
От суда не заречься
Москва, 11 февраля 2017, 11:51 — REGNUM
Пресненский суд г. Москвы принял к производству иск ИА REGNUM к МИД РФ об опровержении не соответствующих действительности сведений. Предварительное слушание назначено
Как ранее сообщало ИА REGNUM, поводом для обращения в суд послужило не соответствующее действительности утверждение официального представителя МИД РФ М.В.Захаровой на брифинге 27 декабря 2016 года о том, что арестованные в Белоруссии за разжигание розни журналисты ИА REGNUM Ю. Павловец, Д. Алимкин и С. Шиптенко использовали в своих публикациях слово «недонарод».
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