Слушание иска ИА REGNUM к МИД РФ назначено на 16 февраля

Москва, , 11:51 — REGNUM

Пресненский суд г. Москвы принял к производству иск ИА REGNUM к МИД РФ об опровержении не соответствующих действительности сведений. Предварительное слушание назначено на 16.02.2017 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поводом для обращения в суд послужило не соответствующее действительности утверждение официального представителя МИД РФ М.В.Захаровой на брифинге 27 декабря 2016 года о том, что арестованные в Белоруссии за разжигание розни журналисты ИА REGNUM Ю. Павловец, Д. Алимкин и С. Шиптенко использовали в своих публикациях слово «недонарод».