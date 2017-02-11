Суббота, 11 Февраля 2017 года
12:21:03 МСК

Российские военные доставили гумпомощь в сирийский город Телль-Калах

Политика
В городе также был развернут медицинский пункт

Дамаск, 11 февраля 2017, 11:50 — REGNUM  Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили более полутора тонн продовольствия товаров и медикаментов в сирийский город Телль-Калах в провинции Хомс. В этом городе проживают 52 тысячи человек. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщил журналистам представитель Центра полковник Сергей Дрожин.

Он сообщил, что в ходе проведения гуманитарной акции в населенном пункте Телль-Калах провинции Хомс Центром по примирению враждующих сторон нуждающимся семьям были выданы продовольственные наборы. Также в этом населенном пункте был развернут медицинский пункт и проведен прием больных, которым были выданы медикаменты.

В состав продуктовых наборов входит рис, мука, сахар, мясные консервы. В развернутом медицинском пункте проводится амбулаторный прием. У местных жителей не было ранее возможности посещать врачей и среди них много больных.

Глава администрации Телль-Калаха Акрам Кадишши заявил, что только Россия оказывает реальную помощь сирийскому народу. «Только Россия помогает нам, народ видит эту помощь: ваши медики лечат наших детей, дают нам продукты первой необходимости, за это мы вам благодарны», — сказал он.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
Главное сегодня
NB!
11.02.17
Слушание иска ИА REGNUM к МИД РФ назначено на 16 февраля
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
11.02.17
Анатолий КошкинРузвельт о Курилах: «Русские хотят вернуть то, что у них было отторгнуто»
Южно-СахалинскРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
11.02.17
Юрий БаранчикМинск не гарантирует безопасность даже официальным представителям России
МинскБелоруссия Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия Политика
NB!
11.02.17
Елена ХаненковаБеспроигрышная жертва голодного большинства: Ганди
Нью-ДелиИндия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
11.02.17
Станислав ТарасовПочему Алиев рвется на «европейский экспресс»
БакуАзербайджан Азербайджан идет в Европу Политика
NB!
11.02.17
Полина Яковлева«А у него нет недостатков!»
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
11.02.17
Молдавия считает Приднестровье своим, но не хочет оплатить его долг за газ
КишинёвМолдавия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
10.02.17
Карина СаввинаДело Дадина: Конституционный суд выхолостил статью
Санкт-ПетербургРоссия Судебная система Политика
NB!
10.02.17
МИД Румынии назвал позицию МИД РФ «неадекватной риторикой»
БухарестРумыния Размещение элементов системы ПРО в Европе Политика
NB!
10.02.17
В Госдуме проследят за тем, чтобы с пенсионеров не брали комиссию за «Мир»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
10.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 10 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Путин: Было бы неплохо встретиться с Трампом в Словении
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
10.02.17
Госдума повышает земельный налог для недостроивших дома
МоскваРоссия Изменения в Налоговом кодексе РФ Экономика
NB!
10.02.17
Автомобиль снёс остановку в Петербурге вместе с женщиной
Санкт-ПетербургРоссия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
10.02.17
«Украина стала реально опасной для своих соседей»
МоскваРоссия Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
10.02.17
Минкомсвязи пока не намерено запрещать в России эротические СМИ
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
10.02.17
СМИ: Новгородским губернатором может стать глава АСИ
Великий НовгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
10.02.17
Овсянников: Минобороны готово построить парк «Патриот» в Севастополе
СевастопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
NB!
10.02.17
В России рынок долевого строительства за год вырос на 9%
МоскваРоссия Строительство жилья Экономика
NB!
10.02.17
Киев собирается стрелять из «Буков» у берегов Крыма
КиевУкраина Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
10.02.17
Голодец: Ситуация с шахтерами в Гуково — системная проблема для России
Санкт-ПетербургРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Политика
NB!
10.02.17
Главврач без диплома? В Северной Осетии возмущены назначением Минздрава
ВладикавказРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
ещё главное