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Минск не гарантирует безопасность даже официальным представителям России

Политика
Почему Минсельхозпрод РБ не может гарантировать безопасность инспекторам Россельхознадзора
Закат в лесу
Алексей Яковлев © ИА REGNUM
Закат в лесу

Юрий Баранчик, 11 февраля 2017, 10:49 — REGNUM  

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси сделало заявление о том, что оно гарантирует инспекторам Россельхознадзора безопасность во время их визита в Беларусь. В Минсельхозпроде отметили, что они ожидают визита инспекции Россельхознадзора и готовы показать все, что их заинтересует. «Надеемся, что это решение будет пересмотрено. Наше приглашение остается в силе», — заявил 9 февраля начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства Алексей Богданов и подчеркнул, что Беларусь — это цивилизованное государство, в котором безопасно находиться любому человеку.

Это заявление белорусская сторона сделала после того, как на днях стало известно о том, что Россельхознадзор решил перенести февральский визит своих сотрудников в Беларусь из-за опасения по поводу возможных провокаций с белорусской стороны. Они отложили его до тех пор, пока ситуация по поводу претензий к поставкам белорусского продовольствия не стабилизируется.

Почему не стоит доверять начальнику управления Минсельхозпрода РБ? Дело в том, что в сложившейся ситуации — он не имеет никаких полномочий делать такие заявления. Даже глава белорусского Минсельхозпрода не имеет таких полномочий. Чем он может гарантировать свое слово? — Ничем. Михаил Мясникович в статусе премьер-министра тоже приглашал Баумгертнера, и что? Где были его гарантии после ареста гражданина России? — В отхожем месте. Аналогично и с гарантиями начальника главного управления внешнеэкономической деятельности министерства Алексея Богданова.

Если в Беларуси заводят дела в отношении министров России, кстати, до сих пор эти заявления не дезавуированы и не принесены извинения, если граждан России выдают третьим странам, то ехать рядовым российским чиновникам в Беларусь действительно не стоит — организуют провокацию, покажут по телевидению и объявят потом на всю республику — «видите, с кем приходится работать?».

К сожалению, Беларусь все более и более превращается в серую зону, своеобразную «крепость». Только в данном случае не символ героизма, а европейскую Северную Корею.

regnum author Юрий Баранчик
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