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СМИ: администрация Трампа возьмет Черногорию в НАТО

Политика
Вокруг новой американской администрации ходит много слухов

Вашингтон, 11 февраля 2017, 08:49 — REGNUM  Администрация нового президента США Дональда Трампа склоняется к тому, чтобы поддержать вступление Черногории в военный блок НАТО. Об этом сегодня, 11 февраля, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ряд высокопоставленных сотрудников администрации заявили, что Совет национальной безопасности США активно обсуждает вопрос о вступлении Черногории в Североатлантический альянс, но Белый дом «тяготеет» к тому, чтобы дать этому процессу «зеленый свет».

Издание также сообщает, что в январе нынешнего года сенатский комитет по международным отношениям анонимно поддержал намерения Черногории вступить в НАТО. В самом сенате Конгресса США голосование по этому вопросу может пройти в ближайшие месяцы.

Напомним, страны военного блока НАТО 19 мая 2016 года подписали протокол о вступлении Черногории в Североатлантический альянс. Это уже предоставило Черногории статус наблюдателя на заседаниях НАТО. Полноправным членом альянса Черногория становится после того, как все страны-члены ратифицируют этот протокол.

В самой Черногории, однако нет единства мнений по этому вопросу. В скупщине правящая коалиция и оппозиция ломают копья по вопросу о том, как именно надо ратифицировать протокол. Одни считают, что достаточно будет одобрения скупщины, а другие настаивают на референдуме.

В черногорском обществе также наблюдается раскол по вопросу вступления страны в НАТО.

В России негативно относятся ко вступлению Черногории в НАТО. В военном отношении этой стране ничего не угрожает, указывают в Москве, а вот дальнейшее расширение НАТО на восток создаст новые трения между Россией и альянсом.

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Вступление Черногории в НАТО
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