Проект постановления об отставке кабинета Гройсмана исчез с сайта Рады

Киев, , 08:22 — REGNUM На Украине с сайта Верховной рады был удален проект постановления об отставке нынешнего премьер-министра страны Владимира Гройсмана. Об этом накануне, 11 февраля, сообщали украинские СМИ.

Ранее лидер партии «Батькивщина», бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что вносит на рассмотрение Верховной рады проект постановления об отставке действующего правительства во главе с Гройсманом. Тимошенко считает, что Украине нужно новое правительство.

Проект постановления действительно появился на сайте Верховной рады, но вскоре исчез. Теперь под номером постановления об отставке Гройсмана значится проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

Фракция «Батькивщины» потребовала разъяснений от аппарата Верховной рады. Соратники Тимошенко требуют вернуть проект постановления на официальный сайт, чтобы Рада его рассмотрела.