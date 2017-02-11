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Экс-глава Пентагона: Трампу лучше согласиться на продление СНВ-3

Политика
Чем больше в мире ядерных ракет, тем он ближе к войне

Вашингтон, 11 февраля 2017, 07:55 — REGNUM  Бывший министр обороны США Уильям Перри (занимал этот пост с 3 февраля 1994 года до 23 января 1997 года) предупредил администрацию президента США Дональда Трампа об опасности отказа от продления договора СНВ-3 с Россией. Свое предупреждение Перии сделал в интервью журналу Politico.

Напомним, агентство Reuters ранее сообщило, что в ходе недавнего телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, российский лидер поинтересовался у последнего — собирается ли он продлять Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Якобы Трамп на это ответил Путину, что договор этот неудачный и ущемляет интересы США. Однако, в пресс-релизах Белого дома и Кремля по поводу разговора Путина с Трампом ничего не сказано о том, что лидеры двух стран обсуждали договор СНВ-3.

Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер заявил, что исчерпывающая информация о разговоре Путина с Трампом уже была представлена общественности и добавить нечего.

Эта и подобные ей утечки из Белого дома стали предметом серьезного расследования в администрации президента США. Пока никаких результатов этого расследования не представлено.

Бывший глава Пентагона Перри заявил, что со стороны Трампа и его администрации было бы ошибочно не воспользоваться предложением России о продлении договора. СНВ-3 сдерживает ядерную гонку вооружений и способствует поддержанию стратегического баланса сил в мире.

Что касается договора СНВ-3, то он был заключен ещё в 2010 году, а вступил в силу в 2011. Срок действия договора — до 2021 года. Однако, каждая из сторон (Россия и США) могут спокойно выйти из него в одностороннем порядке.

Суть договора в ограничении количества межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок к ним. Договор устанавливает, что Россия и США могут одновременно держать развернутыми не более 800 МБР. При этом число ядерных боеголовок на этих МБР не должно превышать 1550. Договор не регламентирует, сколько ядерных ракет может храниться на складах. Также договор не регламентирует мощность боеголовок.

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