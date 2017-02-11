Трамп обещает изучить вопрос о контактах своего советника с послом России

Ранее в СМИ появилась информация, что советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн обсуждал с послом России Сергеем Кисляком вопрос отмены антироссийских санкций

Вашингтон, , 05:56 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не располагает информацией о том, что его советник по национальной безопасности Майкл Флинн обсуждал с послом России Сергеем Кисляком вопрос антироссийских санкций. Об этом глава Белого дома заявил журналистам на борту самолёта по пути во Флориду, передаёт Associated Press.

Как отмечается, Дональд Трамп пообещал разобраться в данном вопросе. В то же время источник агентства в Белом доме сообщил, что глава государства «полностью доверяет» своему советнику.

Также сообщается, что с Майклом Флинном 10 февраля встречался вице-президент США Майк Пенс. По словам советника, он не помнит чтобы речь во время разговора с российским послом шла о санкциях, но при этом он не стал этого исключать.

Напомним, ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Майкл Флинн и Сергей Кисляк обсуждали вопрос снятия санкций с России ещё до того, как Дональд Трамп вступил в должность президента США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что между российским дипломатом и советником американского президента были «какие-то разговоры». По его словам, общение было, однако лучше это подтвердить в МИД России. «В остальном информация неверная», — добавил Песков.

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