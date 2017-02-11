Суббота, 11 Февраля 2017 года
06:17:40 МСК

Трамп обещает изучить вопрос о контактах своего советника с послом России

Политика
Ранее в СМИ появилась информация, что советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн обсуждал с послом России Сергеем Кисляком вопрос отмены антироссийских санкций

Вашингтон, 11 февраля 2017, 05:56 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп не располагает информацией о том, что его советник по национальной безопасности Майкл Флинн обсуждал с послом России Сергеем Кисляком вопрос антироссийских санкций. Об этом глава Белого дома заявил журналистам на борту самолёта по пути во Флориду, передаёт Associated Press.

Как отмечается, Дональд Трамп пообещал разобраться в данном вопросе. В то же время источник агентства в Белом доме сообщил, что глава государства «полностью доверяет» своему советнику.

Также сообщается, что с Майклом Флинном 10 февраля встречался вице-президент США Майк Пенс. По словам советника, он не помнит чтобы речь во время разговора с российским послом шла о санкциях, но при этом он не стал этого исключать.

Напомним, ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Майкл Флинн и Сергей Кисляк обсуждали вопрос снятия санкций с России ещё до того, как Дональд Трамп вступил в должность президента США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что между российским дипломатом и советником американского президента были «какие-то разговоры». По его словам, общение было, однако лучше это подтвердить в МИД России. «В остальном информация неверная», — добавил Песков.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков: Общение между Флинном и Кисляком было

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
Главное сегодня
NB!
11.02.17
Молдавия считает Приднестровье своим, но не хочет оплатить его долг за газ
КишинёвМолдавия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
10.02.17
Карина СаввинаДело Дадина: Конституционный суд выхолостил статью
Санкт-ПетербургРоссия Судебная система Политика
NB!
10.02.17
МИД Румынии назвал позицию МИД РФ «неадекватной риторикой»
БухарестРумыния Размещение элементов системы ПРО в Европе Политика
NB!
10.02.17
В Госдуме проследят за тем, чтобы с пенсионеров не брали комиссию за «Мир»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
10.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 10 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Путин: Было бы неплохо встретиться с Трампом в Словении
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
10.02.17
Госдума повышает земельный налог для недостроивших дома
МоскваРоссия Изменения в Налоговом кодексе РФ Экономика
NB!
10.02.17
Автомобиль снёс остановку в Петербурге вместе с женщиной
Санкт-ПетербургРоссия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
10.02.17
«Украина стала реально опасной для своих соседей»
МоскваРоссия Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
10.02.17
Минкомсвязи пока не намерено запрещать в России эротические СМИ
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
10.02.17
СМИ: Новгородским губернатором может стать глава АСИ
Великий НовгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
10.02.17
Овсянников: Минобороны готово построить парк «Патриот» в Севастополе
СевастопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
NB!
10.02.17
В России рынок долевого строительства за год вырос на 9%
МоскваРоссия Строительство жилья Экономика
NB!
10.02.17
Киев собирается стрелять из «Буков» у берегов Крыма
КиевУкраина Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
10.02.17
Голодец: Ситуация с шахтерами в Гуково — системная проблема для России
Санкт-ПетербургРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Политика
NB!
10.02.17
Главврач без диплома? В Северной Осетии возмущены назначением Минздрава
ВладикавказРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
NB!
10.02.17
«Нас отрывают от народа»: депутат-коммунист ответила Жириновскому
НовосибирскРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
10.02.17
Военный Донбасс: На передовой затишье. ДНР готовится к боям за Дебальцево
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
10.02.17
Песков прокомментировал инцидент с гибелью турецких военных в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
10.02.17
Законопроект о земельных правах Героев России внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
10.02.17
Российских танков в Донбассе нет — Песков
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
10.02.17
МИД РФ о заявлении Маккейна по Афганистану: «Это простая ложь»
МоскваРоссия «Талибан» и борьба с ним Политика
ещё главное