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Суд над потенциальным организатором взрывов в Нью-Йорке отложен до октября

Политика
Подсудимый настаивает на своей полной невиновности

Нью-Йорк, США, 11 февраля 2017, 05:46 — REGNUM  Суд над гражданином США афганского происхождения Ахмадом Ханом Рахими, обвиняемым в организации терактов в Нью-Йорке и Нью-Джерси, отложен до октября 2017 года — окружной судья Ричард Берманд удовлетворил просьбу адвокатов, передает Reuters.

Адвокаты Рахими требовали переноса времени разбирательства с первоначально установленного марта 2017 года на более поздний срок из-за большого количества материалов дела.

Следователи, в свою очередь, настаивали на скорейшем суде по причине наличия «неопровержимых доказательств» — Рахими заказывал компоненты взрывчатки на eBay и хранил джихадистскую литературу.

Сам Рахими настаивает на своей полной невиновности и непричастности к терактом сентября 2016 года.

Как передавало ИА REGNUM, 19 сентября американская полиция задержала 28-летнего Ахмада Хана Рахими, натурализованного гражданина США из Афганистана, который подозревается в причастности к организации серии взрывов, прогремевших в Нью-Йорке и Нью-Джерси 17 сентября. Рахими вменяют в вину организацию теракта в Челси, в результате которого пострадал 31 человек.

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