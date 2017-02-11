Суд над потенциальным организатором взрывов в Нью-Йорке отложен до октября

Нью-Йорк, США, , 05:46 — REGNUM Суд над гражданином США афганского происхождения Ахмадом Ханом Рахими, обвиняемым в организации терактов в Нью-Йорке и Нью-Джерси, отложен до октября 2017 года — окружной судья Ричард Берманд удовлетворил просьбу адвокатов, передает Reuters.

Адвокаты Рахими требовали переноса времени разбирательства с первоначально установленного марта 2017 года на более поздний срок из-за большого количества материалов дела.

Следователи, в свою очередь, настаивали на скорейшем суде по причине наличия «неопровержимых доказательств» — Рахими заказывал компоненты взрывчатки на eBay и хранил джихадистскую литературу.

Сам Рахими настаивает на своей полной невиновности и непричастности к терактом сентября 2016 года.

Как передавало ИА REGNUM, 19 сентября американская полиция задержала 28-летнего Ахмада Хана Рахими, натурализованного гражданина США из Афганистана, который подозревается в причастности к организации серии взрывов, прогремевших в Нью-Йорке и Нью-Джерси 17 сентября. Рахими вменяют в вину организацию теракта в Челси, в результате которого пострадал 31 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Адвокаты подозреваемого по делу о терактах в Нью-Йорке требуют анализа ДНК