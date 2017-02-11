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Спутник-шпион США дважды пролетел над базой Балтийского флота России

Политика
Аппарат радиолокационной разведки США также проследовал над территорией Донбасса

Москва, 11 февраля 2017, 05:31 — REGNUM  Спутник радиолокационной разведки США типа «Топаз» дважды был зафиксирован над главной базой Балтийского флота России, расположенной в городе Балтийске, передаёт телеканал «Россия 24».

Сообщается, что в ходе очередного витка аппарат, принадлежащий Национальному управлению военно-космической разведки США, также проследовал над территорией Донбасса.

Кроме этого, 10 февраля подлёт к российским границам на Балтике совершил стратегический разведывательный самолёт RC-135W Военно-воздушных сил США, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Воздушное судно осуществляло радиотехническую разведку у границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.

Отмечается, что в последние месяцы заметно участились полёты американской разведывательной авиации у границ России, в частности на Балтике и вблизи побережья Крыма. Также активизировалась воздушная разведка со стороны США российских баз на территории Сирии и в местах дислокации кораблей ВМФ России в Средиземноморье.

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