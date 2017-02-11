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Америка больше не поддерживает Палестину — посол США в ООН

Политика
«Слишком долго ООН была несправедливо предвзятой»

Нью-Йорк, США, 11 февраля 2017, 05:04 — REGNUM  Соединенные Штаты заблокировали назначение посланником ООН в Ливию бывшего премьер-министра Палестины Салама Файяда, передает Associated Press.

По словам постоянного представителя США Никки Хейли, Белый дом «был разочарован» тем, что генсек ООН Антониу Гутерриш назначил именно Файяда. Вето должно «послать сигнал» для международной организации, что США «в данный момент» не поддерживают создание Палестинского государства.

«Слишком долго ООН была несправедливо предвзятой в пользу Палестинской автономии в ущерб нашим союзникам в Израиле», — пояснила Хейли.

Напомним, 20 января в должность вступил новый президент США Дональд Трамп, которого считают «другом израильского народа» и сторонником «единого Израиля» — в отличие от его предшественника Барака Обамы, «друга палестинского народа» и сторонника «независимой Палестины».

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