Сноуден прокомментировал информацию о возможности его выдачи США

«Неоспоримое свидетельство того, что я никогда не сотрудничал с российской разведкой...»

Москва, , 04:54 — REGNUM Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден считает, что выдача его американским властям сможет служить подтверждением того, что он не сотрудничал с российскими разведслужбами. Об этом он написал 11 февраля в своём микроблоге в Twitter.

«Наконец-то: неоспоримое свидетельство того, что я никогда не сотрудничал с российской разведкой. Ни одна страна не торгует своими шпионами, иначе остальные начнут опасаться, что окажутся следующими», — написал Сноуден.

Напомним, ранее телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома и источник в разведывательных кругах США сообщил, что российские власти якобы рассматривают возможность выдачи Эдварда Сноудена в качестве «подарка» Дональду Трампу.

В январе официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что Эдварду Сноудену на два года продлён вид на жительство в России.

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