Пушков о «сомнениях» Могерини: «Трещины в ЕС неизбежны»
Москва, 11 февраля 2017, 04:45 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывания главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, выразившей сомнения в решимости США сохранять санкции в отношении России.
«Могерини заявила, что не уверена в решимости США сохранять санкции — в отличие от ЕС. Но и ЕС не железобетонный альянс: трещины неизбежны», — написал сенатор 11 февраля в своём микроблоге в Twitter.
Напомним, ранее Федерика Могерини после переговоров с представителями администрации США заявила, что Брюссель и Вашингтон согласились в необходимости сохранения санкций до полного выполнения Минских договорённостей. В то же время она призналась, что не уверена в том, «продолжит ли это оставаться общей позицией».
По словам Могерини, у неё остались «сомнения», которые разделяют даже «республиканцы и демократы в Конгрессе», обеспокоенные возможностью «примирительной позиции» президента США Дональда Трампа по отношению к Москве.
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