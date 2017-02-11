Трамп предупреждает: «Иран, будь осторожен»

Вашингтон, , 04:28 — REGNUM Президент США Дональд Трамп посоветовал президенту Ирана Хасану Рухани «быть осторожнее», передает Reuters.

Американский президент отреагировал на слова Рухани, сказанные им на митинге в честь годовщины Исламской революции в Иране, — иранский лидер пообещал, что «любой, кто говорит с иранцами на языке угроз, пожалеет об этом».

«Ему лучше быть осторожнее», — посоветовал Трамп.

Сообщение пришло во время полета Трампа на президентском самолете, перевозящем его и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на выходные в Мар-а-Лаго, где лидеры запланировали сыграть в гольф.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп уже ужесточил санкции против Ирана и назвал его террористическим государством №1. Многие ожидают, что Трамп также готов отменить ядерную сделку по ограничению иранской ядерной программы, достигнутую его предшественником Бараком Обамой.

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