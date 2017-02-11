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СМИ: Москва рассматривает возможность выдачи Сноудена США

Политика
По информации источников в разведслужбах, Эдвард Сноуден может быть экстрадирован в качестве «подарка» Дональда Трампу

Вашингтон, 11 февраля 2017, 03:45 — REGNUM  Российские власти рассматривают возможность выдачи США экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена в качестве «подарка» Дональду Трампу. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

Как заявил собеседник телеканала, ознакомившийся с серией «особо конфиденциальных» разведданных, передача беглого сотрудника АНБ и ЦРУ якобы рассматривается Москвой как один из вариантов «заслужить расположение» нового главы Белого дома.

Отмечается, что эту информацию также подтверждает источник в американских разведывательных кругах. Между тем один из адвокатов Эдвара Снудена Бен Уизер заявил, что ничего не знает о подобных планах. «Команда Сноудена не получала подобных сигналов и причин для беспокойства нет», — отметил он.

Напомним, в середине января официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Эдварду Сноудену был на два года продлён вид на жительство в России. При этом она также дала понять, что в привычки Москвы не входит «преподносить подарки в виде людей и сдавать тех, кто ищет защиты».

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году Эдвард Сноуден передал СМИ ряд секретных материалов, проливших свет на масштабы слежки, которую ведут Агентство национальной безопасности США и его британский аналог — Центр правительственной связи.

В частности, стало известно, что спецслужбы осуществляли сбор данных пользователей Google, Facebook, Skype и других американских интернет-компаний с помощью секретной программы под кодовым названием Prism. Публикация этих материалов вызвала международный скандал.

Сноуден успел покинуть США, и через Гонконг добрался до Москвы. В России ему дали временное убежище и трехлетний вид на жительство. На родине Сноуден обвиняется в нарушении двух статей закона о шпионаже, по каждому из них он получит до 10 лет лишения свободы.

В январе этого года пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, отвечая на вопрос о возможности помилования Эдварда Сноудена, заявил, что «не может исключать или допускать чего-либо».

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