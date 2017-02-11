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Минобороны России сообщает о десяти нарушениях перемирия в Сирии

Политика
Соглашения о примирении заключили ещё десять населённых пунктов в провинциях Алеппо, Дамаск и Хомс

Москва, 11 февраля 2017, 02:59 — REGNUM  Режим прекращения огня в Сирии за сутки 10 февраля нарушался десять раз в провинциях Латакия и Хама. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано десять нарушений в провинциях Латакия (8) и Хама (2)», — говорится в документе.

Сообщается, что турецкой частью представительства также было зафиксировано восемь нарушений в провинциях Дамаск, Алеппо и Идлиб, однако в ходе разбирательства по данным эпизодам факты нарушений российской стороной подтверждены не были.

В течение суток подписано десять соглашений о присоединении к режиму прекращения огня населённых пунктов Майер и Маарест-эль-Хан в провинции Алеппо, Модиара, Мисраба и Джарба в провинции Дамаск, Рам Аль-Инз в провинции Хомс. Общее количество населённых пунктов, заключивших соглашения о примирении, таким образом, увеличилось до 1222.

Продолжены переговоры о прекращении огня с отрядами вооружённой оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. На данный момент, о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 110 вооружённых формирований, в том числе к новому соглашению о прекращении огня присоединились 64 группировки.

За сутки под контроль сирийских правительственных войск перешло 20,5 квадатных километра территории. С начала текущего года освобождено в общей сложности более 1357 квадратных километров территории, от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождён 41 населённый пункт.

Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

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