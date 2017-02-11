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СМИ: Спецслужбы США подтвердили часть доклада о «компромате» на Трампа

Политика
По данным источников CNN, речь идёт о перехватах разговоров между должностными лицами в России

Вашингтон, 11 февраля 2017, 02:51 — REGNUM  Американские спецслужбы получили подтверждение некоторых сведений из обнародованного СМИ доклада о якобы наличии у Москвы компромата на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах и разведывательном сообществе.

По информации телеканала, подтверждённые данные не связаны с «непристойными сведениями», содержащимися в досье, но имеют отношение к перехваченным разговорам «между должностными лицами в России и другими российскими персонами».

При этом источники не раскрывают содержание перехваченных бесед. Также телеканал не располагает сведениями о том, касается ли какая-либо подтверждённая информация непосредственно Дональда Трампа.

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что одним из основных источников сведений для доклада мог быть президент Российско-американской торговой палаты, гражданин США белорусского происхождения Сергей Миллиан. Сообщалось, что информация от него была получена автором доклада через третье лицо, а сам Миллиан мог не подозревать, что его рассказы будут каким-либо образом использованы.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе портал BuzzFeed опубликовал доклад разведслужб, из которого следовало, что в распоряжении Москвы имеется компрометирующая информация о Дональде Трампе, представляющая собой как сведения о его личной жизни, так и финансовую документацию.

Позднее было установлено, что автором документа являлся бывший сотрудник британской разведки и один из руководителей частной компании Orbis Business Intelligence Кристофер Стил.

В Кремле назвали информацию о наличии подобного компромата «полной чушью». Отверг приведённые в публикации сведения и сам Дональд Трамп.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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