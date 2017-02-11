Могерини: США сохранят санкции в отношении России

Ваашингтон, США, , 02:25 — REGNUM Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявляет, что США не намерены отменять санкции в отношении России, передает Reuters.

По словам Могерини, США занимают «четкую позицию» в вопросе сохранения санкций — санкции должны сохраняться до полного выполнения условий Минских соглашений по Украине.

«Мы договорились, что пока Минские соглашения не выполнены в полном объеме, санкции будут оставаться», — сообщила Могерини.

Тем не менее, у Могерини остались «сомнения», которые, по ее словам, разделяют даже «республиканцы и демократы в Конгрессе», которые выразили обеспокоенность возможностью «примирительной позиции» президента США Дональда Трампа по отношению к Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе Могерини провела в США встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, советниками президента Майклом Флинном, и Джаредом Кушнером, а также членами Конгресса по широкому кругу вопросов, касающихся трансатлантических отношений, борьбы с терроризмом, кризиса на Украине и в Сирии, ядерного соглашения с Ираном.

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