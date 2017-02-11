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Трамп не исключил подписания нового указа по миграционной политике

Политика
Действие указа президента США об ужесточении миграционной политики было приостановлено апелляционным судом

Вашингтон, 11 февраля 2017, 02:16 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп может подписать новый указ по миграционной политике, который заменит предыдущий, действие которого было приостановлено по решению суда, передаёт Associated Press.

«У нас есть разные варианты, включая подписание нового указа», — сообщил глава Белого дома. Он уточнил, что документ может быть подписан 13−14 февраля и он будет иметь мало отличий от предыдущего.

Ранее, напомним, телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что юристы администрации президента США работают над изменением формулировок в миграционном указе с тем, чтобы он мог быть одобрен судом. При этом, как отмечалось, планируется сохранить суть документа, в том числе запрет на въезд в США гражданам семи мусульманских стран.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско оставил в силе решение федерального суда Сиэтла, который приостановил выполнение миграционного указа Дональда Трампа после соответствующего запроса властей штатов Вашингтон и Миннесота.

После этого сообщалось, что Минюст США изучает решение апелляционного суда. Сам Дональд Трамп, комментируя блокировку его указа, заявил, что «на кону стоит вопрос национальной безопасности».

Президент США в конце января подписал указ о приостановке на 120 дней программы приёма сирийских беженцев. В течение этого срока должна быть проведена ревизия программы приёма мигрантов и выработан план внесения в неё изменений, которые гарантировали бы, что лица, прибывающие в США не будут представлять угрозы для американских граждан. Кроме этого, как минимум на месяц была приостановлена выдача американских виз для гражданах Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Юристы Белого дома переписывают миграционный указ Дональда Трампа

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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