Могерини убедила США сохранить ядерную сделку с Ираном

Вашингтон, , 02:13 — REGNUM Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини сообщила, что одной из главных целей ее поездки в Вашингтон было выяснение позиции США по вопросу ядерного соглашения с Ираном, передает Reuters.

«Меня заверили… о намерении придерживаться полного осуществления соглашения», — сообщила Могерини.

Ядерная сделка с Ираном была заключена 15 июля 2015 года. По условиям соглашения, Иран и шесть «контролирующих» стран, США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия, достигли соглашения по ограничению иранской ядерной программы в обмен на отмену санкций.

По словам главы европейской дипломатии, президент США Дональд Трамп не намерен денонсировать соглашение, несмотря на ужесточение санкций против Ирана в ответ на испытание баллистических ракет Исламской Республикой.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе Могерини провела в США встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, советниками президента Майклом Флинном, и Джаредом Кушнером, а также членами Конгресса по широкому кругу вопросов, касающихся трансатлантических отношений, борьбы с терроризмом, кризиса на Украине и в Сирии.

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