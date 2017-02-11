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Конфликт в Йемене: Хуситы обратились в ООН

Политика
Хуситы просят «положить конец кровопролитию»

Сана, 11 февраля 2017, 00:52 — REGNUM  Верховный Политический Совет Йемена (хуситы) обратился в ООН с требованием «положить конец кровопролитию» и провести расследование авианалетов Саудовской Аравии, в результате которых регулярно погибают мирные жители, передает Reuters.

«Организация объединенных наций должна занять серьезную позицию по отношению к иностранной агрессии в Йемене и положить конец воздушной и морской блокаде со стороны Саудовской Аравии», — говорится в обращении хуситов к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Также хуситы попросили не продлевать мандат спецпосланника ООН по Йемену Исмаила Ульд Шейх Ахмеда.

Известно, что действующий спецпосланник за время конфликта заключил со сторонами несколько соглашений о прекращении огня, однако ни одно из них не продержалось дольше нескольких дней.

Напомним, сторонами конфликта в Йемене являются Верховный Политический Совет Йемена в Сане, который поддерживают хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии и, как считается, Иран, — с одной стороны. И официально поддерживаемая Саудовской Аравией «правительственная коалиция» во главе с президентом в изгнании Абд Раббо Мансуром Хади, свергнутым хуситами в 2014 году, — с другой стороны.

Действия «правительственной коалиции» президента Хади, а войне являются прежде всего дистанционными и сводятся к бомбардировкам хуситов, в которых принимает участие ВВС Саудовской Аравии. Жертвами авианалетов часто становятся гражданские лица.

По данным ООН, за два года вооруженного противостояния в Йемене погибли не менее 10 тыс. человек и несколько миллионов стали беженцами из зоны конфликта. Попытки мирного урегулирования, в которых участвует ООН, пока ни к чему не привели.

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