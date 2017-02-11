СМИ: Юристы Белого дома переписывают миграционный указ Дональда Трампа

Вашингтон, , 00:41 — REGNUM В администрации президента США пересматривают текст указа об ужесточении миграционной политики, который в действующей редакции был приостановлен по решению суда, передаёт NBC.

По данным источников телеканала в Белом доме, администрация Дональда Трампа не меняет намерений оспорить блокировку указа в суде, но в то же время юристы Белого дома работают над изменением формулировок в указе с тем, чтобы он мог быть одобрен судом. При этом речь идёт о том, чтобы сохранить суть документа, в том числе запрет на въезд в США гражданам семи мусульманских стран.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско оставил в силе решение федерального суда Сиэтла, который приостановил выполнение миграционного указа Дональда Трампа после соответствующего запроса властей штатов Вашингтон и Миннесота.

После этого сообщалось, что Минюст США изучает решение апелляционного суда. Сам Дональд Трамп, комментируя блокировку его указа, заявил, что «на кону стоит вопрос национальной безопасности».

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