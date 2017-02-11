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Лавров: на Западе начали понимать, чего стоит украинская власть

Политика
Понимание это достается тяжелой кровью

Москва, 10 февраля 2017, 23:33 — REGNUM  Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что на Западе правящие круги постепенно приходят к пониманию, чего стоит украинская власть, но это «достается очень тяжелой кровью». Слова Лаврова передает сегодня, 10 февраля, газета «Известия».

Лавров отметил, что украинский президент Петр Порошенко прекрасно понимал то, что он не может выполнить Минские соглашения, не став «политическим трупом». Чтобы не выполнять Минские соглашения, не проводит конституционную реформу на Украине, Порошенко решил возобновить военные действия в Донбассе.

«Наверное, тут ему и пришло в голову, что неплохо бы закрыть глаза на то, что будут делать добровольческие батальоны, а может быть, даже и подсказать им, что нужно начать постреливать», — сказал Лавров.

Единственный положительный момент, который Лавров видит в этой ситуации, это то, что Запад все-таки начинают понимать, чего стоит украинская власть. «Но он достается очень тяжелой кровью и многомесячными, если не сказать, многолетними, экспериментами», — подчеркнул Лавров.

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