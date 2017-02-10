Шон Спайсер: Утечки информации из Белого дома достигли критического уровня

Речь может идти о саботаже работы президента США со стороны администрации Белого дома

Вашингтон, , 21:46 — REGNUM Утечки информации о деталях общения Дональда Трампа с лидерами других государств достигли масштаба, позволяющего вести речь о саботаже работы президента США со стороны его собственной администрации. «Мы изучаем ситуацию, она вызывает тревогу», — заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

Соблюдение режима секретности в администрации президента США становится все более проблематичным. Это может привести к тяжелым последствиям для американского президента. Ситуация стала настолько тревожной, что официальный представитель Белого дома Шон Спайсер был вынужден официально ее прокомментировать.

«Идущие утечки непосредственным образом бьют по работе Трампа на внешнеполитическом направлении, включая личный контакт с иностранными коллегами», — заявил Спайсер.

Примеры того, что СМИ получают массу инсайдерских сообщений и тиражируют их, становятся все более тревожными. Описание того, как Трамп «накричал» на премьер-министра Австралии Малькольма Тербулла и грозил введением американских войск президенту Мексики Энрике Пенья Ньето, наносят серьезный ущерб политической деятельности главы американского государства.

Совсем свежим случаем стало сообщение информационного агентства Reuters о том, что в ходе первого телефонного разговора с российским президентом Трамп подверг критике Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), назвав его неудачным для США.

В случае разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным выяснилось, что агентство Reuters получало инсайдерскую информацию сразу от двух чиновников администрации президента США. Это позволяет считать масштабы утечек уже не случайными, а вполне закономерными и чуть ли не неизбежными.

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