СМИ: Германия направит в Нидерланды комплекс ПВО ближнего радиуса действия

Военные ведомства Германии и Нидерландов стремятся к углублению сотрудничества

Берлин, , 21:40 — REGNUM В рамках углубления сотрудничества между оборонными ведомствами Германии и Нидерландов в текущем году в Нидерланды будет направлен немецкий комплекс ПВО ближнего радиуса действия, сообщает 10 февраля Reuters со ссылкой на собственный источник.

«Существует договоренность, что немецкий комплекс ПВО будет предоставлен в распоряжение нидерландских войск ПВО. Он будет размещен в юго-восточном районе Нидерландов», — заявил источник.

Собеседник агентства также сообщил, что к 2019 году должен быть сформирован совместный немецко-нидерландский 414-й танковый батальон.

Напомним, в настоящий момент уже существует тесная интеграция между отдельными подразделениями сухопутных войск и ВМС двух стран.

«Это отличный пример того, как все можно организовать в будущем на европейском уровне», — заявил директор Бранденбургского института общества и безопасности Тим Стачтей (Tim Stuchtey).

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