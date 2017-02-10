Пятница, 10 Февраля 2017 года
22:39:40 МСК

СМИ: Германия направит в Нидерланды комплекс ПВО ближнего радиуса действия

Политика
Военные ведомства Германии и Нидерландов стремятся к углублению сотрудничества
415-й танковый батальон ВС Нидерландов в ходе учений в Хоэнфельсе, Германия. Январь 2015 года
7th Army Training Command
415-й танковый батальон ВС Нидерландов в ходе учений в Хоэнфельсе, Германия. Январь 2015 года

Берлин, 10 февраля 2017, 21:40 — REGNUM  В рамках углубления сотрудничества между оборонными ведомствами Германии и Нидерландов в текущем году в Нидерланды будет направлен немецкий комплекс ПВО ближнего радиуса действия, сообщает 10 февраля Reuters со ссылкой на собственный источник.

«Существует договоренность, что немецкий комплекс ПВО будет предоставлен в распоряжение нидерландских войск ПВО. Он будет размещен в юго-восточном районе Нидерландов», — заявил источник.

Собеседник агентства также сообщил, что к 2019 году должен быть сформирован совместный немецко-нидерландский 414-й танковый батальон.

Напомним, в настоящий момент уже существует тесная интеграция между отдельными подразделениями сухопутных войск и ВМС двух стран.

«Это отличный пример того, как все можно организовать в будущем на европейском уровне», — заявил директор Бранденбургского института общества и безопасности Тим Стачтей (Tim Stuchtey).

Читайте ранее в этом сюжете: Литва закупила технику времён войны во Вьетнаме

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дела Минобороны
Главное сегодня
NB!
10.02.17
Карина СаввинаДело Дадина: Конституционный суд выхолостил статью
Санкт-ПетербургРоссия Судебная система Политика
NB!
10.02.17
МИД Румынии назвал позицию МИД РФ «неадекватной риторикой»
БухарестРумыния Размещение элементов системы ПРО в Европе Политика
NB!
10.02.17
В Госдуме проследят за тем, чтобы с пенсионеров не брали комиссию за «Мир»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
10.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 10 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Путин: Было бы неплохо встретиться с Трампом в Словении
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
10.02.17
Станислав СтремидловскийАмериканские либералы хотят рассорить Ватикан с Вашингтоном и Москвой
Ватикан Главное о Ватикане Политика
NB!
10.02.17
Автомобиль снёс остановку в Петербурге вместе с женщиной
Санкт-ПетербургРоссия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
10.02.17
«Украина стала реально опасной для своих соседей»
МоскваРоссия Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
10.02.17
Минкомсвязи пока не намерено запрещать в России эротические СМИ
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
10.02.17
СМИ: Новгородским губернатором может стать глава АСИ
Великий НовгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
10.02.17
Овсянников: Минобороны готово построить парк «Патриот» в Севастополе
СевастопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
NB!
10.02.17
ДНР: Около 55 тыс. человек пришли проститься с Михаилом Толстых
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Общество
NB!
10.02.17
Киев собирается стрелять из «Буков» у берегов Крыма
КиевУкраина Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
10.02.17
Голодец: Ситуация с шахтерами в Гуково — системная проблема для России
Санкт-ПетербургРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Политика
NB!
10.02.17
Главврач без диплома? В Северной Осетии возмущены назначением Минздрава
ВладикавказРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
NB!
10.02.17
«Нас отрывают от народа»: депутат-коммунист ответила Жириновскому
НовосибирскРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
10.02.17
Военный Донбасс: На передовой затишье. ДНР готовится к боям за Дебальцево
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
10.02.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: бег Баку по замкнутому кругу
БакуАзербайджан Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
10.02.17
Законопроект о земельных правах Героев России внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
10.02.17
Российских танков в Донбассе нет — Песков
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
10.02.17
МИД РФ о заявлении Маккейна по Афганистану: «Это простая ложь»
МоскваРоссия «Талибан» и борьба с ним Политика
NB!
10.02.17
«Русские интересны эстонскому государству только как налогоплательщики»
ТаллинЭстония Политическая жизнь Эстонии Экономика
ещё главное