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В Ярославле справедливоросс пойдет на выборы губернатора от ПАРНАСа

Политика
В партии недоумевают по поводу решения недавнего соратника
Сергей Балабаев
Иллюстрация: Duma.yar.ru
Сергей Балабаев

Ярославль, 10 февраля 2017, 21:33 — REGNUM  10 февраля на заседании Федерального политического совета ПАРНАСа было принято решение выдвинуть кандидатом в губернаторы Ярославской области депутата Ярославской областной думы Сергея Балабаева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель председателя Федерального политсовета партии, депутат Ярославской областной думы Василий Цепенда.

«Это была инициатива Ярославского регионального отделения ПАРНАСа. Сергей Балабаев известный в Ярославской области политик, достойный кандидат на пост главы региона», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Василий Цепенда.

По словам Василия Цепенды, Сергей Балабаев уже подал заявление о выходе из рядов политической партии «Справедливая Россия», в которую он вступил в мае 2016 года.

Сам Сергей Балабаев не сообщил корреспонденту ИА REGNUM мотивов его участия в губернаторских выборах именно от ПАРНАСа, выразившись довольно туманно.

«Человек, его права и свободы — главная ценность. Глава области обязан это обеспечить», — заявил Сергей Балабаев.

Председатель Ярославского регионального отделения «Справедливой России», депутат Государственной думы РФ Анатолий Грешневиков узнал о решении ПАРНАСа выдвинуть Балабаева на пост губернатора от корреспондента ИА REGNUM. Новость вызвала у бессменного депутата федерального парламента недоумение.

«Это очень плохая новость. Если это так, то мы предпримем репрессивные меры, это позорит и партию, и самого Сергея Балабаева», — заявил Анатолий Грешневиков.

Председатель фракции «Справедливая Россия» в муниципалитете Ярославля Анатолий Каширин подтвердил, что Балабаев подал заявление о выходе из партии.

«Заявление Балабаева о выходе из партии я увидел только сегодня вечером. О его возможном вступлении в предвыборную кампанию в качестве кандидата ПАРНАСа он мне ничего не говорил. И мы, и ПАРНАС — партии оппозиционные, но мы никогда не поддерживали деятельность ПАРНАСА, не одобряли его. Мы хорошо контактировали с Борисом Немцовым, проводили совместные акции. Но Немцов — это не ПАРНАС, Немцов — это личность. А отношение к ПАРНАСу у нашей партии однозначное. Решение Сергея Балабаева — его решение, его сложно как-то оценивать», — прокомментировал данную новость корреспонденту ИА REGNUM Анатолий Каширин.

Депутатом Ярославской областной думы в сентябре 2013 года Сергей Балабаев был избран по избирательному округу № 11, тогда его кандидатуру выдвинула партия «Гражданская Платформа». На выборы депутатов Государственной думы России, прошедшие в сентябре 2016 года, Сергей Балабаев был выдвинут «Справедливой Россией», тогда он занял 3-е место с результатом 14,9% голосов избирателей.

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Выборы губернатора Ярославской области-2017
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