Американские военные демонстрируют флаг США на границе России и Эстонии
Военнослужащие армии США сфотографировались с флагом в Нарве на фоне Ивангородской крепости
Нарва, Эстония, 10 февраля 2017, 21:12 — REGNUM Группа американских военных устроила фотосессию с флагом США в Нарве на границе Эстонии с Россией, сообщает RT.
Свои фотоснимки военнослужащие американской армии сделали на фоне Ивангородской крепости, расположенной на российском берегу. Сами военнослужащие при этом находились в Нарве, на берегу реки, разделяющей пределы России и Эстонии.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что американские и эстонские военные планируют провести совместный пеший поход вдоль российской границы.
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