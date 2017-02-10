Премьер-министр Ирака попросил Трампа отменить миграционные органичения

Багдад, , 21:08 — REGNUM Во время телефонных переговоров премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади попросил президента США Дональда Трампа отменить миграционный запрет в отношении граждан Ирака, которые желают приехать в США, сообщает 10 февраля Reuters.

«Господин Трамп подчеркнул важность совместной координации действий, чтобы разрешить данный вопрос как можно скорее. Он отдаст соответствующие распоряжения Государственному департаменту США», — говорится в заявлении правительства Ирака.

Напомним, 28 января Дональд Трамп подписал указ об ужесточении отбора мигрантов при въезде в страну, который призван предотвратить проникновение в США террористов из других стран.Согласно указу, в течение месяца должна быть приостановлена выдача американских виз для граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, в том числе для владельцев грин-карт.

3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт приостановил действие указа после соответствующего запроса властей штатов Вашингтон и Миннесота.

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