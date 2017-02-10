Германия: Увеличение финансирования НАТО — справедливое требование США

В Вашингтоне прошла встреча министров обороны Германии и США

Вашингтон, , 20:16 — REGNUM Призыв США, обращенный к партнерам по НАТО, об увеличении финансирования трансатлантического альянса является «справедливым требованием», заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, сообщает 10 февраля Reuters.

Министр обороны США Джеймс Мэттис и Урсула фон дер Ляйен провели встречу в Вашингтоне. Глава оборонного ведомства Германии приветствовала предложение Мэттиса об углублении стратегического диалога между двумя странами.

Руководители военных ведомств Германии и США согласились, что многие глобальные проблемы не могут быть решены без участия России.

Напомним, необходимость более пропорционального перераспределения финансовой нагрузки между США и другими членами блока НАТО неоднократно провозглашалась президентом США Дональдом Трампом еще в ходе его предвыборной кампании.

«Мы очень серьезно поддерживаем НАТО. Мы только хотим, чтобы все члены альянса делали свои финансовые вложения в оборону», — заявил Трамп.

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