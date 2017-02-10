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МИД Румынии назвал позицию МИД РФ «неадекватной риторикой»

Политика
В Бухаресте предлагают Москве верить в то, что ПРО США в Румынии не направлена против России
Кукрыниксы. «Вот так держать!» и по веленью босса не видит дальше собственного носа. 1980 Кукрыниксы. «Вот так держать!» и по веленью босса не видит дальше собственного носа. 1980

Бухарест, 10 февраля 2017, 19:27 — REGNUM  МИД Румынии не согласен с заявлением директора четвертого европейского департамента МИД РФ Александра Боцана-Харченко о том, что Бухарест ведет антироссийскую и русофобскую политику, а Румыния после размещения на своей территории системы противоракетной обороны США является угрозой для РФ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе румынского МИДа, в ведомстве считают такую риторику «неадекватной».

В румынском внешнеполитическом ведомстве отметили, что ранее неоднократно заявляли о том, что система ПРО в Девеселу «не направлена против России и носит исключительно оборонительный характер». Эта позиция, как отмечают в Бухаресте, прописана и в итоговой декларации Саммита НАТО 2016 года.

«Повторение в публичном пространстве риторики, которая не принимает во внимание все эти элементы, не является адекватным и никоим образом ни соответствует конструктивному подходу», — добавили в румынском МИДе.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Боцан-Харченко заявил накануне, что Румыния, проводящая русофобскую политику и разместившая на своей территории американские ПРО, стала страной-форпостом, который представляет угрозу для безопасности России. Такая ситуация, по словам дипломата, заметно осложнит взаимодействие и сотрудничество Москвы с Бухарестом.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД Румынию назвали угрозой для РФ после размещения там ПРО США

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