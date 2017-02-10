Пятница, 10 Февраля 2017 года
19:40:16 МСК

Варшава: Военно-морской флот Польши надо обновить для борьбы с Россией

Политика
Польский флот должен быть способен нейтрализовать угрозы, исходящие от России, и демонстрировать союзническую солидарность

Варшава, 10 февраля 2017, 19:21 — REGNUM  Стратегическая концепция морской безопасности Польши от угрозы со стороны России была опубликована 10 февраля польским Бюро национальной безопасности.

Согласно концепции, стратегия обновления Военно-морского флота Польши должна соответствовать двум основным задачам: флот должен быть способен нейтрализовать угрозы, исходящие от России, и демонстрировать союзническую солидарность.

Исходя из этого, Бюро предлагает создать Военно-морской флот средней численности, способный взаимодействовать с большими флотами вдали от польских территориальных вод. Поэтому флот должен отвечать современным требованиям союзников и постепенно отказаться от кораблей, не отвечающих этим требованиям.

Для этого рекомендуется пополнить польский ВМФ многоцелевыми фрегатами, способными обеспечивать противовоздушную оборону и участвовать в союзнических операциях.

По мнению авторов документа, только это даст Польше возможность нейтрализовать потенциальные угрозы, исходящие от России, а также «продемонстрировать союзническую солидарность».

Основными угрозами в документе названы развитие российского военного потенциала в Балтийском регионе, российская монополистическая позиция в поставках энергосырья, чрезмерная зависимость некоторых государств от российского импорта и от российской транспортной инфраструктуры.

Стратегия описывает сценарий вероятного конфликта в Балтийском регионе, в случае которого Россия попытается прежде всего напасть с воздуха на страны НАТО, Швецию и Финляндию. В этом случае задачей ВМФ Польши станет перекрытие выходов из российских портов Балтики в сотрудничестве с силами НАТО, Финляндии и Швеции, с последующим уничтожением российских кораблей с воздуха.

Читайте ранее в этом сюжете: Мессианство Польши просыпается – здравый смысл засыпает

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное о Польше
Главное сегодня
NB!
10.02.17
МИД Румынии назвал позицию МИД РФ «неадекватной риторикой»
БухарестРумыния Размещение элементов системы ПРО в Европе Политика
NB!
10.02.17
В Госдуме проследят за тем, чтобы с пенсионеров не брали комиссию за «Мир»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
10.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 10 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Станислав СтремидловскийАмериканские либералы хотят рассорить Ватикан с Вашингтоном и Москвой
Ватикан Главное о Ватикане Политика
NB!
10.02.17
«Украина стала реально опасной для своих соседей»
МоскваРоссия Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
10.02.17
Минкомсвязи пока не намерено запрещать в России эротические СМИ
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
10.02.17
Киев собирается стрелять из «Буков» у берегов Крыма
КиевУкраина Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
10.02.17
Главврач без диплома? В Северной Осетии возмущены назначением Минздрава
ВладикавказРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
NB!
10.02.17
«Нас отрывают от народа»: депутат-коммунист ответила Жириновскому
НовосибирскРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
10.02.17
Военный Донбасс: На передовой затишье. ДНР готовится к боям за Дебальцево
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
10.02.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: бег Баку по замкнутому кругу
БакуАзербайджан Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
10.02.17
Песков прокомментировал инцидент с гибелью турецких военных в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
10.02.17
Сергей БеловThe Foreign Policy: Военное вмешательство США в Йемене – опасная идея
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Савченко вновь назвала Порошенко врагом народа Украины
КиевУкраина Дело Савченко Политика
NB!
10.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMИ снова грядут веерные отключения электричества: обзор энергетики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
10.02.17
Мэрия Екатеринбурга выделит миллионы на поиски причин грязи в городе
ЕкатеринбургРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
10.02.17
Повышение пенсионного возраста: риски последствий
Ханты-МансийскРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
10.02.17
Глава Крыма против празднования Дня святого Валентина в школах
СимферопольРоссия День святого Валентина Культура
NB!
10.02.17
Орел: подрядчик «юбилейных» объектов попал под уголовное дело
ОрелРоссия Мошенничества Экономика
NB!
10.02.17
Жириновский предложил избирать в Госдуму только москвичей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
10.02.17
«В России освобождается рынок под порошковое молоко»
МоскваРоссия Проблемы молочной отрасли Общество
NB!
10.02.17
71% граждан РФ против упрощения получения виз для мигрантов из стран СНГ
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
ещё главное