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СМИ: Вице-премьер Белоруссии срочно прибыл в Москву на переговоры

Политика
Делегация правительства Белоруссии во главе с Владимиром Семашко пробудет в Москве до 12 февраля

Минск, 10 февраля 2017, 19:20 — REGNUM  Правительственная делегация Белоруссии во главе с заместителем премьер-министра Владимиром Семашко проводит переговоры в Москве. Об этом сообщат госинформагентство БелТА со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Белоруссии Владислава Сычевича.

«Делегация находится в Москве с 9 по 12 февраля. Стороны проводят переговоры по ряду актуальных вопросов белорусско-российского сотрудничества», — отметил пресс-секретарь.

Председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик сообщил агентству Sputnik, что Владимир Семашко 10 февраля должен был присутствовать от правительства на итоговой коллегии концерна в Минске, однако «произошла нестандартная ситуация» — вице-премьер не смог прибыть, так как вылетел в Москву, в связи с чем передал свои извинения.

В свою очередь присутствовавший на заседании представитель от Совета министров уточнил, что Владимир Семашко вылетел в Москву по приглашению российской стороны, и его отъезд был срочным.

Как сообщал ИА REGNUM, в двусторонних отношениях Минска и Москвы накопился целый проблемных вопросов. В частности, остаётся неурегулированным спор по цене на российский газ, поставляемый в Белоруссию. Добиваясь снижения его стоимости, Минск с 2016 года не доплачивает за получаемое топливо, в результате чего образовался долг перед Москвой в размере $550 млн долларов.

Российская сторона продолжает поставлять республике «голубое топливо» в прежних объёмах, но в качестве меры воздействия сократила объёмы поставок нефти, производимые из которой нефтепродукты служат важнейшей статьёй экспорта Белоруссии.

Ещё одной причиной осложнения двусторонних отношений стало решение Минска предоставить возможность безвизового въезда в Белоруссию сроком на пять дней для граждан 80 государств, включая США и страны Евросоюза. ФСБ России в связи с этим объявило о создании пограничной зоны на российско-белорусской границе для противодействия транзитной незаконной миграции, контрабанде и наркотрафику. Александр Лукашенко после этого обвинил Москву в нарушении межгосударственного соглашения о границе, заявив, что глава ФСБ «одним росчерком пера поставил крест на всех договорённостях».

На фоне участившихся случаев пресечения контрабанды продовольствия из Белоруссии в Россию и реэкспорта на российский рынок продукции из стран, в отношении которых действует эмбарго Москвы, Минск обвинил Россельхознадзор в попытках дискредетации белорусских производителей. Александр Лукашенко отдал распоряжение министру внутренних дел Игорю Шуневичу возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Позднее стало известно, что МВД Белоруссии начал доследственные проверки в отношении чиновников российского ведомства.

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