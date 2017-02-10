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В «ЕР» просят Минкомсвязи о создании особого сервиса для водителей

Политика
Представитель «Единой России» просит Минкомсвязи рассмотреть возможность создания специального сервиса, информирующего водителей о приближающемся спецтранспорте

Москва, 10 февраля 2017, 19:13 — REGNUM  Депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству, Владимир Афонский («Единая Россия») направил запрос на имя Министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова с просьбой рассмотреть возможность создания специального сервиса для пользователей навигационных систем с целью информирования водителей о приближающемся спецтранспорте: машинах Скорой помощи, пожарных, МЧС, например, в Яндекс-навигаторе.

«Мною был направлен запрос на имя Министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова с просьбой рассмотреть возможность создания специального сервиса для пользователей навигационных систем, например, в Яндекс-навигаторе путем привязки трекеров автомобилей со спецсигналами к системе навигации в автомобилях. В этом случае навигационные приборы смогут своевременно информировать водителей о приближающейся, к примеру, машине Скорой помощи», — заявил Владимир Афонский.

По словам парламентария, мера предупреждающего воздействия позволит водителям автотранспортных средств своевременно уступать дорогу автомобилям служб экстренного реагирования, а каретам Скорой помощи — приезжать к пациентам. В мире уже существуют и активно применяются подобные разработки, особенно в мегаполисах.

При этом депутат обратил внимание, что не настаивает на разработке данного дополнения именно компанией Яндекс.

«Конечно, вначале нужно понять техническую модель реализации этой задачи. Я обратился к отраслевому регулятору как раз для ее проработки и разъяснения. Например, вопрос интеграции каких-то приспособлений в кареты скорой помощи, их подключение к проблесковым маячкам — это отдельный вопрос, требующий межведомственной проработки. Считаю, что при наличии проработанной модели компании-разработчики навигационных приложений будут сами заинтересованы в дополнении своих продуктов этой востребованной функцией, а первенство в этом отечественной компании могло бы стать для нас лишь преимуществом», — подчеркнул Владимир Афонский.

Как ранее сообщаоло ИА REGNUM, в последнее время в Москве и ряде других городов участились случаи непропуска машин со спецсигналами.

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