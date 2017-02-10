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Песков: Россия не отправляет добровольцев в Донбасс

Политика
Российские граждане отправляются воевать с нацистами самостоятельно

Москва, 10 февраля 2017, 19:03 — REGNUM  Пресс-секретарь президента Российской Федерации заявил, что российские власти не отправляют в Донбасс добровольцев. Те из российских граждан, которые сражаются на стороне народных республик, отправились в Донбасс самостоятельно. Об этом он заявил журналистам сегодня, 10 февраля.

Песков заявил, что в Кремле знают о российских добровольцах, которые направились в Донбасс для «защиты людей от агрессивных действий военных сил Украины». Но ни о какой централизованной отправке добровольцев, организованной российскими властями, речи быть не может.

Что касается танков, которые есть у вооруженных сил ДНР и ЛНР, то они точно имеют не российское происхождение.

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