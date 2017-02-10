Песков: Россия не отправляет добровольцев в Донбасс

Москва, , 19:03 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации заявил, что российские власти не отправляют в Донбасс добровольцев. Те из российских граждан, которые сражаются на стороне народных республик, отправились в Донбасс самостоятельно. Об этом он заявил журналистам сегодня, 10 февраля.

Песков заявил, что в Кремле знают о российских добровольцах, которые направились в Донбасс для «защиты людей от агрессивных действий военных сил Украины». Но ни о какой централизованной отправке добровольцев, организованной российскими властями, речи быть не может.

Что касается танков, которые есть у вооруженных сил ДНР и ЛНР, то они точно имеют не российское происхождение.