28 мая для предварительного голосования «ЕР» откроет порядка 2000 участков

В пятницу, 10 февраля, на встрече секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Сергея Неверова с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой обсуждалась предстоящая в 2017 году избирательная кампания

Москва, , 18:57 — REGNUM В частности, предметом встречи стало проведение предварительного голосования «Единой России» по определению кандидатов партии в региональные парламенты и городские думы административных центров.

В партии старт избирательной кампании был дан 7 февраля, когда были утверждены положения по проведению предварительного голосования.

«Единая Россия» проведет предварительное голосование 28 мая, и мы рассказали Элле Александровне Памфиловой о том, как идет подготовка, как будет проходить голосование, ведь такой уникальный опыт есть только у нашей партии. Как вы помните, 22 мая 2016 года на предварительном голосовании по определению кандидатов в депутаты Государственной думы проголосовало более 10,5 млн граждан нашей страны. Что же касается кампании этого года, то на следующей неделе наши региональные и местные отделения принимают решения о старте предварительного голосования непосредственно в регионах», — отметил Сергей Неверов.

Он добавил, что процедура предварительного голосования напоминает саму избирательную кампанию и сводится не только к выдвижению участников, проведению агитации, но и организации самого голосования. «Для этого нами формируются счетные комиссии. Мы планируем открыть в рамках проведения предварительного голосования 28 мая почти 2000 счетных участков. При проведении предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты Государственной думы работал 19 081 счетный участок. А это аренда помещений. И мы поделились тем, как идет организационная часть работы, и пригласили представителей ЦИК РФ принять участие в семинаре партии 20−22 февраля, который будет посвящен этим вопросам», — добавил Сергей Неверов.

«В 2018 году будут формироваться новые составы участковых избирательных комиссий, и партия «Единая Россия» планирует активно принимать в этом участие. В наш резерв включено 141 197 представителей. А процедура предварительного голосования как раз и позволяет нам провести необходимый кадровый отбор на условиях, максимально приближенных к выборам», — подчеркнул секретарь Генерального совета.

Вместе с тем региональное отделение партии и губернатор региона обратились к Сергею Неверову с просьбой о содействии в получении дополнительных КОИБов на выборах 10 сентября 2017 года.

Саратовское региональное отделение «Единой России» и губернатор Саратовской области Валерий Радаев обратились к секретарю Генерального совета партии Сергею Неверову с просьбой оказать содействие региону в дополнительном оснащении избирательных участков КОИБами, рассказал журналистам Сергей Неверов.

«Я получил обращение секретаря регионального отделения и губернатора Саратовской области с просьбой оказать такое содействие для обеспечения прозрачности предстоящих в сентябре выборов. Они подчеркнули, что ранее, по просьбе региона, Центризбирком уже выделял дополнительные комплексы для голосования, однако этого недостаточно. В сентябре в области предстоят выборы губернатора и депутатов Саратовской областной думы, и крайне важно, чтобы они прошли легитимно, открыто. Я полностью поддерживаю обращение региона и обращусь к председателю ЦИК РФ Элле Александровне Памфиловой с тем, чтобы по данному вопросу было принято положительное решение», — отметил Сергей Неверов.

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