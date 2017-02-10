Генштаб Турции: ВКС знали о турецких военных в точке, подвергнутой удару

«Атакованные российским самолетом турецкие военные находились в одной и той же точке в течение последних десяти дней»

Анкара, , 18:45 — REGNUM Российский оперативный центр в Хмеймиме был заранее оповещен о нахождении турецких военных на позиции, атакованной самолетом российских ВКС, сообщает RТ, ссылаясь на заявление Генерального штаба Турции.

В заявлении указано, что «необходимо разъяснить ситуацию в связи с заявлением Дмитрия Пескова, чтобы избежать её ошибочной интерпретации».

Генштаб Турции заявляет, что турецкие военные находились в атакованной 9 февраля точке в течении последних десяти дней. Кроме того, турецкая сторона сообщает, что 8 февраля по этому пункту была выпущена ракета, после чего координаты расположения турецких позиций были повторно доведены до сведения офицеров оперативного центра в Хмеймиме, а военный атташе России в Анкаре был приглашен в турецкий Генштаб, где получил координаты дислокации турецких подразделений.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что самолет ВКС России при нанесении авиаудара в Сирии, от которого погибли турецкие военные, руководствовался турецкими данными, в которых не сообщалось о присутствии турецких военных в данном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, российские ВКС с января 2017 оказывают воздушную поддержку турецким сухопутным войскам, ведущим бои с боевиками запрещенной в России группировки ИГ в районе сирийского города Эль-Баб.

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