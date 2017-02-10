Пятница, 10 Февраля 2017 года
19:40:03 МСК

Генштаб Турции: ВКС знали о турецких военных в точке, подвергнутой удару

Политика
«Атакованные российским самолетом турецкие военные находились в одной и той же точке в течение последних десяти дней»

Анкара, 10 февраля 2017, 18:45 — REGNUM  Российский оперативный центр в Хмеймиме был заранее оповещен о нахождении турецких военных на позиции, атакованной самолетом российских ВКС, сообщает RТ, ссылаясь на заявление Генерального штаба Турции.

В заявлении указано, что «необходимо разъяснить ситуацию в связи с заявлением Дмитрия Пескова, чтобы избежать её ошибочной интерпретации».

Генштаб Турции заявляет, что турецкие военные находились в атакованной 9 февраля точке в течении последних десяти дней. Кроме того, турецкая сторона сообщает, что 8 февраля по этому пункту была выпущена ракета, после чего координаты расположения турецких позиций были повторно доведены до сведения офицеров оперативного центра в Хмеймиме, а военный атташе России в Анкаре был приглашен в турецкий Генштаб, где получил координаты дислокации турецких подразделений.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что самолет ВКС России при нанесении авиаудара в Сирии, от которого погибли турецкие военные, руководствовался турецкими данными, в которых не сообщалось о присутствии турецких военных в данном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, российские ВКС с января 2017 оказывают воздушную поддержку турецким сухопутным войскам, ведущим бои с боевиками запрещенной в России группировки ИГ в районе сирийского города Эль-Баб.

Читайте ранее в этом сюжете: Шойгу доложил Путину о мерах, принимаемых после удара ВКС по войскам Турции

Читайте развитие сюжета: Песков: Разговор Путина и Эрдогана по инциденту в Сирии был конструктивным

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Участие ВС РФ в борьбе против «Исламского государства»
Главное сегодня
NB!
10.02.17
МИД Румынии назвал позицию МИД РФ «неадекватной риторикой»
БухарестРумыния Размещение элементов системы ПРО в Европе Политика
NB!
10.02.17
В Госдуме проследят за тем, чтобы с пенсионеров не брали комиссию за «Мир»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
10.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 10 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Станислав СтремидловскийАмериканские либералы хотят рассорить Ватикан с Вашингтоном и Москвой
Ватикан Главное о Ватикане Политика
NB!
10.02.17
«Украина стала реально опасной для своих соседей»
МоскваРоссия Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
10.02.17
Минкомсвязи пока не намерено запрещать в России эротические СМИ
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
10.02.17
Киев собирается стрелять из «Буков» у берегов Крыма
КиевУкраина Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
10.02.17
Главврач без диплома? В Северной Осетии возмущены назначением Минздрава
ВладикавказРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
NB!
10.02.17
«Нас отрывают от народа»: депутат-коммунист ответила Жириновскому
НовосибирскРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
10.02.17
Военный Донбасс: На передовой затишье. ДНР готовится к боям за Дебальцево
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
10.02.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: бег Баку по замкнутому кругу
БакуАзербайджан Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
10.02.17
Песков прокомментировал инцидент с гибелью турецких военных в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
10.02.17
Сергей БеловThe Foreign Policy: Военное вмешательство США в Йемене – опасная идея
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Савченко вновь назвала Порошенко врагом народа Украины
КиевУкраина Дело Савченко Политика
NB!
10.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMИ снова грядут веерные отключения электричества: обзор энергетики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
10.02.17
Мэрия Екатеринбурга выделит миллионы на поиски причин грязи в городе
ЕкатеринбургРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
10.02.17
Повышение пенсионного возраста: риски последствий
Ханты-МансийскРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
10.02.17
Глава Крыма против празднования Дня святого Валентина в школах
СимферопольРоссия День святого Валентина Культура
NB!
10.02.17
Орел: подрядчик «юбилейных» объектов попал под уголовное дело
ОрелРоссия Мошенничества Экономика
NB!
10.02.17
Жириновский предложил избирать в Госдуму только москвичей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
10.02.17
«В России освобождается рынок под порошковое молоко»
МоскваРоссия Проблемы молочной отрасли Общество
NB!
10.02.17
71% граждан РФ против упрощения получения виз для мигрантов из стран СНГ
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
ещё главное