В Ярославле на праймериз «Единой России» заявилось пять кандидатов

За право стать депутатом облдумы на полтора года развернется серьезная борьба

Ярославль, , 18:34 — REGNUM 10 февраля закончен прием документов от желающих принять участие во внутрипартийном предварительном голосовании «Единой России» по дополнительным выборам депутата Ярославской областной думы в избирательном округе № 9, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В процедуре праймериз пожелало участвовать пять человек:

Василий Балашов — сотрудник ООО «Партнер-Финанс», член Избирательной комиссии Ярославской области предыдущего созыва, член партии «Единая Россия»;

Павел Дыбин — заместитель председателя муниципалитета Ярославля, председатель фракции «Единой России» в городском муниципалитете, член партии «Единая Россия»;

Олег Дятлов — руководитель проектов ООО «Автошкола «Вираж», член партии «Единая Россия»;

Григорий Моднов — временно не работающий, в 2013—2015 гг. — помощник депутата муниципалитета Ярославля Игоря Блохина, беспартийный;

Илья Тедеев — исполнительный директор ООО «СК «Прогресс», в 2012—2015 — помощник председателя фракции «Справедливой России» в муниципалитете Ярославля Анатолия Каширина, член партии «Единая Россия».

Любопытно, что действующий депутат муниципалитета от Ленинского района Ярославля Павел Дыбин и уже начавший свою предвыборную кампанию кандидат Илья Тедеев подали документы на участие в процедуре праймериз в последний день.

Кресло депутата Ярославской областной думы по одномандатному избирательному округу № 9, который включает в себя большую часть Ленинского района Ярославля, стало вакантным после избрания Ильи Осипова депутатом Государственной думы России. Внутрипартийное голосование пройдет 12 марта.

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