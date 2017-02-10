Пятница, 10 Февраля 2017 года
19:37:55 МСК

В Ярославле на праймериз «Единой России» заявилось пять кандидатов

Политика
За право стать депутатом облдумы на полтора года развернется серьезная борьба
Единая Россия
Иллюстрация: Fom.ru
Единая Россия

Ярославль, 10 февраля 2017, 18:34 — REGNUM  10 февраля закончен прием документов от желающих принять участие во внутрипартийном предварительном голосовании «Единой России» по дополнительным выборам депутата Ярославской областной думы в избирательном округе № 9, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В процедуре праймериз пожелало участвовать пять человек:

Василий Балашов — сотрудник ООО «Партнер-Финанс», член Избирательной комиссии Ярославской области предыдущего созыва, член партии «Единая Россия»;

Павел Дыбин — заместитель председателя муниципалитета Ярославля, председатель фракции «Единой России» в городском муниципалитете, член партии «Единая Россия»;

Олег Дятлов — руководитель проектов ООО «Автошкола «Вираж», член партии «Единая Россия»;

Григорий Моднов — временно не работающий, в 2013—2015 гг. — помощник депутата муниципалитета Ярославля Игоря Блохина, беспартийный;

Илья Тедеев — исполнительный директор ООО «СК «Прогресс», в 2012—2015 — помощник председателя фракции «Справедливой России» в муниципалитете Ярославля Анатолия Каширина, член партии «Единая Россия».

Любопытно, что действующий депутат муниципалитета от Ленинского района Ярославля Павел Дыбин и уже начавший свою предвыборную кампанию кандидат Илья Тедеев подали документы на участие в процедуре праймериз в последний день.

Кресло депутата Ярославской областной думы по одномандатному избирательному округу № 9, который включает в себя большую часть Ленинского района Ярославля, стало вакантным после избрания Ильи Осипова депутатом Государственной думы России. Внутрипартийное голосование пройдет 12 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославские единороссы определились с датой праймериз на довыборы в облдуму

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы депутатов Ярославской областной думы-2017
Главное сегодня
NB!
10.02.17
МИД Румынии назвал позицию МИД РФ «неадекватной риторикой»
БухарестРумыния Размещение элементов системы ПРО в Европе Политика
NB!
10.02.17
В Госдуме проследят за тем, чтобы с пенсионеров не брали комиссию за «Мир»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
10.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 10 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Станислав СтремидловскийАмериканские либералы хотят рассорить Ватикан с Вашингтоном и Москвой
Ватикан Главное о Ватикане Политика
NB!
10.02.17
«Украина стала реально опасной для своих соседей»
МоскваРоссия Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
10.02.17
Минкомсвязи пока не намерено запрещать в России эротические СМИ
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
10.02.17
Киев собирается стрелять из «Буков» у берегов Крыма
КиевУкраина Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
10.02.17
Главврач без диплома? В Северной Осетии возмущены назначением Минздрава
ВладикавказРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
NB!
10.02.17
«Нас отрывают от народа»: депутат-коммунист ответила Жириновскому
НовосибирскРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
10.02.17
Военный Донбасс: На передовой затишье. ДНР готовится к боям за Дебальцево
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
10.02.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: бег Баку по замкнутому кругу
БакуАзербайджан Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
10.02.17
Песков прокомментировал инцидент с гибелью турецких военных в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
10.02.17
Сергей БеловThe Foreign Policy: Военное вмешательство США в Йемене – опасная идея
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Савченко вновь назвала Порошенко врагом народа Украины
КиевУкраина Дело Савченко Политика
NB!
10.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMИ снова грядут веерные отключения электричества: обзор энергетики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
10.02.17
Мэрия Екатеринбурга выделит миллионы на поиски причин грязи в городе
ЕкатеринбургРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
10.02.17
Повышение пенсионного возраста: риски последствий
Ханты-МансийскРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
10.02.17
Глава Крыма против празднования Дня святого Валентина в школах
СимферопольРоссия День святого Валентина Культура
NB!
10.02.17
Орел: подрядчик «юбилейных» объектов попал под уголовное дело
ОрелРоссия Мошенничества Экономика
NB!
10.02.17
Жириновский предложил избирать в Госдуму только москвичей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
10.02.17
«В России освобождается рынок под порошковое молоко»
МоскваРоссия Проблемы молочной отрасли Общество
NB!
10.02.17
71% граждан РФ против упрощения получения виз для мигрантов из стран СНГ
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
ещё главное