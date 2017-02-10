Тамбовская область станет пилотным регионом по строительству спортобъектов

Тамбов, , 18:28 — REGNUM Тамбовская область станет пилотным регионом в сфере строительства спортивных объектов на основе государственно-частного партнерства. Стать региону «пилотом» предложил министр спорта РФ Павел Колобков в ходе встречи с главой администрации Тамбовской области Александром Никитины — губернатор согласился, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Рабочая встреча состоялась сегодня, 10 февраля, в спортивном ведомстве. Речь шла о дальнейшем развитии спортивной инфраструктуры на Тамбовщине. В частности, в ведомстве поддержали планы региональных властей по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в Мичуринске, бассейна в Котовске и реконструкции стадиона «Спартак» в Тамбове. В перспективе запланировано и строительство плавательного бассейна в Жердевке.

Александр Никитин подчеркнул, что в регионе завершено строительство серии ледовых арен. Сейчас в приоритете — возведение плавательных бассейнов, появления которых очень ждут жители небольших городов.

Павел Колобков оценил личную заинтересованность тамбовского губернатора Александра Никитина в развитии спортивной инфраструктуры, ту огромную работу, которую ведут региональные власти в этом направлении. И предложил Тамбовской области стать пилотным регионом в сфере строительства спортивных объектов на основе государственно-частного партнерства.

Было отмечено, что на Тамбовщине получается не просто строить новые спортивные объекты, а их за последние пять лет было возведено около 50, но и находить интересные дизайнерские, функциональные решения для спортсооружений. В частности, лучшими спортобъектами на различных всероссийских конкурсах в разное время признавались ледовая арена «В Радужном» (город Тамбов), ледовая арена «Темп» (город Мичуринск), лыжный стадиона в парке «Дружба» (Тамбов), стадион «Локомотив» (город Мичуринск).

По окончании встречи Павел Колобков пригласил Александра Никитина в государственный музей спорта. Тамбовский губернатор стал фактически первым почетным гостем уникального музея, поскольку посетил его за несколько часов до официального открытия. Губернатору Тамбовщины в музее спорта очень понравилось. Он оценил уникальные экспонаты, собранные в экспозиции.

Общаясь с журналистами, Александр Никитин отметил, что в регионе сильны спортивные традиции. Он рассказал не только о строительстве спортивных объектов, но и о достижениях тамбовских спортсменов, о крупных и массовых соревнованиях, которые проводятся в области.