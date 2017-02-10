Пятница, 10 Февраля 2017 года
19:39:58 МСК

Тамбовская область станет пилотным регионом по строительству спортобъектов

Политика
Министр спорта РФ Павел Колобков оценил личную заинтересованность тамбовского губернатора и предложил регион в качестве «пилота»

Тамбов, 10 февраля 2017, 18:28 — REGNUM  Тамбовская область станет пилотным регионом в сфере строительства спортивных объектов на основе государственно-частного партнерства. Стать региону «пилотом» предложил министр спорта РФ Павел Колобков в ходе встречи с главой администрации Тамбовской области Александром Никитины — губернатор согласился, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Рабочая встреча состоялась сегодня, 10 февраля, в спортивном ведомстве. Речь шла о дальнейшем развитии спортивной инфраструктуры на Тамбовщине. В частности, в ведомстве поддержали планы региональных властей по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в Мичуринске, бассейна в Котовске и реконструкции стадиона «Спартак» в Тамбове. В перспективе запланировано и строительство плавательного бассейна в Жердевке.

Александр Никитин подчеркнул, что в регионе завершено строительство серии ледовых арен. Сейчас в приоритете — возведение плавательных бассейнов, появления которых очень ждут жители небольших городов.

Павел Колобков оценил личную заинтересованность тамбовского губернатора Александра Никитина в развитии спортивной инфраструктуры, ту огромную работу, которую ведут региональные власти в этом направлении. И предложил Тамбовской области стать пилотным регионом в сфере строительства спортивных объектов на основе государственно-частного партнерства.

Было отмечено, что на Тамбовщине получается не просто строить новые спортивные объекты, а их за последние пять лет было возведено около 50, но и находить интересные дизайнерские, функциональные решения для спортсооружений. В частности, лучшими спортобъектами на различных всероссийских конкурсах в разное время признавались ледовая арена «В Радужном» (город Тамбов), ледовая арена «Темп» (город Мичуринск), лыжный стадиона в парке «Дружба» (Тамбов), стадион «Локомотив» (город Мичуринск).

По окончании встречи Павел Колобков пригласил Александра Никитина в государственный музей спорта. Тамбовский губернатор стал фактически первым почетным гостем уникального музея, поскольку посетил его за несколько часов до официального открытия. Губернатору Тамбовщины в музее спорта очень понравилось. Он оценил уникальные экспонаты, собранные в экспозиции.

Общаясь с журналистами, Александр Никитин отметил, что в регионе сильны спортивные традиции. Он рассказал не только о строительстве спортивных объектов, но и о достижениях тамбовских спортсменов, о крупных и массовых соревнованиях, которые проводятся в области.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта
Главное сегодня
NB!
10.02.17
МИД Румынии назвал позицию МИД РФ «неадекватной риторикой»
БухарестРумыния Размещение элементов системы ПРО в Европе Политика
NB!
10.02.17
В Госдуме проследят за тем, чтобы с пенсионеров не брали комиссию за «Мир»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
10.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 10 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Станислав СтремидловскийАмериканские либералы хотят рассорить Ватикан с Вашингтоном и Москвой
Ватикан Главное о Ватикане Политика
NB!
10.02.17
«Украина стала реально опасной для своих соседей»
МоскваРоссия Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
10.02.17
Минкомсвязи пока не намерено запрещать в России эротические СМИ
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
10.02.17
Киев собирается стрелять из «Буков» у берегов Крыма
КиевУкраина Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
10.02.17
Главврач без диплома? В Северной Осетии возмущены назначением Минздрава
ВладикавказРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
NB!
10.02.17
«Нас отрывают от народа»: депутат-коммунист ответила Жириновскому
НовосибирскРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
10.02.17
Военный Донбасс: На передовой затишье. ДНР готовится к боям за Дебальцево
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
10.02.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: бег Баку по замкнутому кругу
БакуАзербайджан Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
10.02.17
Песков прокомментировал инцидент с гибелью турецких военных в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
10.02.17
Сергей БеловThe Foreign Policy: Военное вмешательство США в Йемене – опасная идея
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Савченко вновь назвала Порошенко врагом народа Украины
КиевУкраина Дело Савченко Политика
NB!
10.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMИ снова грядут веерные отключения электричества: обзор энергетики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
10.02.17
Мэрия Екатеринбурга выделит миллионы на поиски причин грязи в городе
ЕкатеринбургРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
10.02.17
Повышение пенсионного возраста: риски последствий
Ханты-МансийскРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
10.02.17
Глава Крыма против празднования Дня святого Валентина в школах
СимферопольРоссия День святого Валентина Культура
NB!
10.02.17
Орел: подрядчик «юбилейных» объектов попал под уголовное дело
ОрелРоссия Мошенничества Экономика
NB!
10.02.17
Жириновский предложил избирать в Госдуму только москвичей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
10.02.17
«В России освобождается рынок под порошковое молоко»
МоскваРоссия Проблемы молочной отрасли Общество
NB!
10.02.17
71% граждан РФ против упрощения получения виз для мигрантов из стран СНГ
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
ещё главное