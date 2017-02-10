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Участники акции в Исаакиевском соборе закон не нарушали — Смольный

Политика
Губернатор Полтавченко ответил на запрос депутатов

Санкт-Петербург, 10 февраля 2017, 18:24 — REGNUM  Власти Санкт-Петербурга не нашли нарушений закона во время акции противников передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом говорится в ответе губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко на запрос группы депутатов Законодательного собрания. Текст ответа опубликован 10 февраля на сайте Смольного.

Как сообщалось, после завершения массовой акции оппонентов передачи собора на Марсовом поле, группа участников этого мероприятия, в количестве 15−20 человек, отправилась к Исаакиевскому собору. Зайдя внутрь через специальный вход для участников богослужений, граждане выстроились в ряд с плакатами, которые составили фразу «Музей — городу».

«С заявлениями в правоохранительные органы по проводу проведения данной акции представители Санкт-Петербургской Епархии не обращались», — говорится в документе, подписанном Георгием Полтавченко.

В соборе в этот момент дежурили полицейские, а сотрудники музея «Исаакиевский собор» в ситуацию не вмешивались. Тем не менее, губернатор поручил председателю комитета по культуре проверить действия руководства и сотрудников музея в этой ситуации.

Однако к участникам самой протестной акции правовых претензий у властей нет. По сведениям ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, «нарушений общественного порядка во время проведения мероприятия в Исаакиевском соборе 28.01.17 не допущено», говорится в письме губернатора.

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Напомним, что эти события в Исаакиевском соборе стали поводом для обращения депутатов Заксобрания Петербурга в адрес правоохранительных органов с требованием наказать организаторов и участников акции. Авторы запроса сравнили эту акцию с «панк-молебном» Pussy Riot в храме Христа Спасителя.

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Напомним, лидер фракции «Единой России» в Заксобрании Александр Тетердинко назвал акцию в соборе «отвратительной» и направленной «на то, чтобы нарушить межконфессиональное согласие». А спикер Вячеслав Макаров добавил, что «эта акция взорвала православный мир, растоптала сердца миллионов верующих».

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Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ
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