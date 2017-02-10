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В Тбилиси проходит акция в защиту «Рустави-2»

Политика
Организаторами акции являются члены «Единого национального движения» Грузии и «партнерские» партии

Тбилиси, 10 февраля 2017, 18:16 — REGNUM  В столице Грузии Тбилиси проходит акция в защиту телекомпании «Рустави-2» от «щупалец Бидзины Иванишвили», как определяют смысл этой акции ее организаторы. Акция началась у станции метро «Руставели», откуда собравшиеся устроили шествие по проспекту Руставели, после чего поднялись к зданию Верховного суда Грузии.

Акция стала реакцией на рассмотрение Верховным судом Грузии дела по иску бывшего владельца телекомпании Кибара Халваши, который претендует на возвращение своих активов, отобранных у него в период правления Михаила Саакашвили. Несмотря на то, что суд первой инстанции вынес решение в пользу истца, привести его в исполнение суду не дали «общественный протест», умело организованный ЕНД, и союзники партии Саакашвили из «мирового сообщества», которые осудили правительство за давление на «независимую телекомпанию».

Дело дошло до Верховного суда, в связи с которым несколько дней назад разгорелся очередной скандал. Двое судей, которым поручено это дело, заявили о давлении на них со стороны бывших чиновников, а прокуратура опубликовала полученные судьями письма за подписью Д. Сакварелидзе, которого в Грузии быстро ассоциировали с бывшим заместителем генпрокурора Украины и соратником Михаила Саакашвили Давидом Сакварелидзе. От имени «Миши» Д. Сакварелидзе обещал судьям вознаграждение и карьеру после их возвращения к власти в Грузии, если судьи правильно поведут дело «Рустави-2».

На это сообщение прокуратуры моментально откликнулись так и не названный прокуратурой Давид Сакварелидзе, который категорически опроверг авторство этих писем и назвал действия прокуратуры мошенничеством и попыткой введения общества в заблуждение. Не оставил дело без внимания и гендиректор телекомпании «Рустави-2» Ника Гварамия.

К кампании подключились и члены нынешнего ЕНД, оставшиеся в рядах партии после выхода из нее целого ряда лидеров. Они заранее анонсировали акцию протеста на тот день, когда суд, по их информации, должен вынести решение по делу «Рустави-2».

Акция получилась достаточно многочисленная, дымная и шумная. Ее участники несли по проспекту Руставели дымящиеся разноцветные факелы, свистели и скандировали обвинительные лозунги в адрес властей. Так они дошли до здания Верховного суда, где устроили митинг. Выступали на нем нынешние и уже бывшие лидеры ЕНД, а также представители тех партий, которые большей частью сформировались в период после смены власти в Грузии путем парламентских выборов 2012 года. Это и «Реформаторы», это и «Гражданский альянс за свободу», созданные бывшими членами неправительственных организаций или бывшими чиновниками правительства Саакашвили, не состоявшими в ЕНД, но активно поддерживавшими бывшую власть. К акции присоединились и политики, не входившие в ряды ЕНД, но не выражавшие протеста против действий властей при правлении Михаила Саакашвили. Это «Европейские демократы», это Национал-демократическая партия.

Все выступавшие на митинге говорили о намерениях «формального правителя страны» Бидзины Иванишвили подчинить себе все медиапространство страны и задушить последний приют свободного слова — телекомпанию «Рустави-2».

Требования участников акции выразил депутат парламента, член фракции «Национальное движение» Ника Мелия.

«Мы должны сохранить для наших детей и внуков то место, то пространство, где мы можем свободно говорить о тех проблемах, которые в изобилии свалились на нашу страну. Когда правительство страны вступает в открытую коррупционную сделку с конкретными судьями, чтобы они вынесли обвинительный приговор против «Рустави-2, и, несмотря на это, правительство и голоса не подает, более того, ведет согласованные действия, чтобы окончательно подавить в этой стране свободную мысль и свободное слово, свергнуть последний его бастион — «Рустави-2», этой стране никакого иного выхода не остается. В этой ситуации общество должно громко выразить свое отрицательное отношение путем мирной манифестации», — заявил Мелия.

Акция у Верховного суда продолжается, а параллельно у здания бывшей мэрии Тбилиси, где ныне заседает Тбилисское сакребуло (столичное собрание), собралась еще одна акция — так называемых социально незащищенных, бездомных лиц. Акцию ведут коренастые молодые люди, а за ними стоят лица преклонного возраста, которых и представляют как нуждающихся в жилье граждан.

Организаторы акции обращаются к мэру столицы Давиду Нармания и председателю сакребуло Георгию Алибегашвили и призывают их принять решение и обеспечить бездомных людей квартирами.

На этой акции находятся представители ряда неправительственных организаций.

Вечером на площади Свободы в Тбилиси соберется еще одна акция, которую неправительственный сектор и оппозиционные политики намерены провести в поддержку Общественного телевидения Грузии. Оппозиционная жизнь в столице Грузии начала медленное брожение…

Читайте ранее в этом сюжете: Единое национальной движение Грузии видит в реформе ТВ интересы Иванишвили

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