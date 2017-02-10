Госдума уточняет законодательство о внеуличном транспорте

Речь идет в том числе о метро, монорельсе, фуникулере

Москва, , 17:59 — REGNUM Законопроект о внеуличном транспорте Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

Регулируются гражданско-правовые отношения, возникающие, с одной стороны, между пассажирами и перевозчиком, с другой стороны, между заказчиком и исполнителем транспортного обслуживания. Кроме того, устанавливается понятийный аппарат, основные цели и способы государственного регулирования метрополитена и других видов внеуличного транспорта, отметил замглавы Минтранса Сергей Аристов.

«Принятие закона позволит улучшить экологическую ситуацию, расширить охват населения транспортом», — отметил замминистра.

Предусматривается разработка на федеральном уровне типовых правил технической эксплуатации для каждого вида внеуличного транспорта (за исключением транспортных подвесных канатных дорог и транспортных фуникулёров) и типовых правил пользования каждым видом внеуличного транспорта.

Также предусмотрена разработка субъектами РФ правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования внеуличным транспортом в соответствии с типовыми правилами с учетом региональных особенностей внеуличного транспорта.

В настоящее время в российском законодательстве отсутствует четкое законодательное определение понятий: «внеуличный транспорт», «метрополитен», «фуникулер транспортный (наземная канатная дорога транспортная)», «подвесная канатная дорога транспортная», «монорельсовый транспорт», несмотря на то, что термины употребляется в законодательных актах.

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