Путин: Было бы неплохо встретиться с Трампом в Словении

Москва, , 17:57 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин допустил, что его первая личная встреча с президентом США Дональдом Трампом вполне может пройти в Словении. Такое заявление Путин сделал сегодня, 10 февраля, на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Словении Борутом Пахором.

Ранее президент Словении заявил, что встреча президентов России и США вполне могла бы пройти в его стране. Свое заявление он аргументировал тем, что новая первая леди США — Меланья Трамп, является уроженкой Словении.

«Что касается Любляны (столица Словении, — прим. ред.), Словении в целом, то, конечно, это замечательное место для того, чтобы вести диалоги подобного рода. Но это зависит не только от нас», — сказал Путин.

Напомним, ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Трампа и Путина вполне может состояться в ближайшие месяцы после инаугурации президента США, которая состоялась 20 января.